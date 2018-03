Anzeige

Das Philosophisches Café „zwei-stein“ im Hebel-Haus beschäftigt sich am morgigen Donnerstag, 18 bis 21 Uhr, mit der französischen Philosophin und Mystikerin Adolphine Simone Weil (1909 – 1943). Das Café wird in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverein Schwetzingen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd angeboten.

Als Adolphine Simone Weil im englischen Exil starb, war sie kaum bekannt. Die meisten ihrer Schriften erschienen erst nach ihrem Tod. Mittlerweile gilt vielen diese „außergewöhnliche Frau“ als größte Mystikerin der Moderne. Als ein Mensch der Extreme und Widersprüche lehnte sie sich bereits als junge Frau gegen allgemein übliche Normen auf. Sie begeisterte sich für die russische wie die chinesische Revolution und unterstützte den Kampf der deutschen Linken gegen Hitler. Sie protestierte gegen die traditionelle Rolle der Frau, gegen Nationalismus und – obwohl sie selbst jüdischer Herkunft war – gegen das Judentum.

Nach dem Studium der Philosophie unterrichtete sie ab 1931 an einer Mädchenschule in Mittelfrankreich und engagierte sich sozialpolitisch. Ihre Solidarität mit der arbeitenden Bevölkerung bewies sie auch, indem sie in den Sommerferien auf Bauernhöfen beim Einbringen der Kartoffel- und der Getreideernte half. Mit ihrer Totalitarismus-Theorie wurde sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch James Burnham, Hannah Arendt und Karl Dietrich Bracher populär. Wegen ihrer scharfsinnigen Analysen zählt sie zudem zu einer Pionierin eines ökologischen Bewusstseins. zg