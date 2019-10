Schwetzingen.Ein Blick hinter die Kulissen: Bei der „Nacht der Betriebe“ ist das am Freitag, 11. Oktober, in der Spargelstadt möglich. Die Firma GEO, das Decathlon-Logistiklager, die Tanzschule Kiefer und die Firma Jünger + Gräter öffnen von 18 bis 22 Uhr ihre Türen.

Die teilnehmenden Betriebe stehen für lokale Produktion, Sport und Freizeit, Logistik und Bau und für „made in Schwetzingen“. Sie sind zudem auch wichtige Arbeitgeber für viele Menschen in unserer Stadt und Region, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Kennt man vielleicht ihre Produkte, so sind gleichzeitig ihre Betriebsstätten vielen Menschen nicht bekannt oder für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Bei der Firma GEO in der Friedrichsfelder Straße wird es alle 30 Minuten Vorführungen rund um das Thema Sicherheitsglas geben. Unter anderem wird es bei den Stresstests von Glasscheiben wie Belastungstests und Glasbruchvorstellungen spannende Augenblicke und interessante Eindrücke geben. Musikalisch wird die Band „Nobody’s Perfect“ mit Rockmusik in die 1970er Jahre entführen. Passend dazu gibt es eine Fotobox mit 1970er-Jahre-Requisiten zum standesgemäßen Styling.

Im Decathlon-Logistiklager in der Grenzhöfer Straße dreht sich alles um das Thema Sport. Im Halbstundentakt von 18 Uhr an führen Mitarbeiter durch das Logistikzentrum und geben einen Einblick in die komplexen Logistikprozesse. Die letzte Führung beginnt um 21.30 Uhr. Natürlich können die Besucher ihr sportliches Talent beim Badminton, Turnball und an der Tischtennisplatte unter Beweis stellen.

Das Team der Tanzschule Kiefer um Andrea Kiefer bittet in der Scheffelstraße ab 18.30 Uhr auf die Tanzfläche. Neben einem Tanzupdate (20 Uhr), bei dem die Besucher ihr Wissen zu den Schritten auffrischen können, wird es Schnupperstunden im Trendtanz WCS (21 Uhr), im amerikanischen Linedance (22 Uhr) und im Bachata (23 Uhr) geben. Für die Tanzworkshops sind keine Vorkenntnisse nötig. Das Bar-Team sorgt für Erfrischungen aller Art.

Mit dem Stapler fahren

Bei Jünger + Gräter in der Scheffelstraße geht es heiß her. Das Firmengelände wird für die „Nacht der Betriebe“ eindrucksvoll mit Lichtinstallationen und Videoprojektionen in Szene gesetzt. Neben stündlichen Betriebsführungen (18.30, 19.30, 20.30 Uhr) können die Besucher im Hochregal Staplerfahrten unternehmen. Um 19 und um 20.30 Uhr heizt die Feuershow „Elements of fire“ den Zuschauern ein. Eine Feuerwand mit 1200 Grad Celsius demonstriert anschaulich, welcher Hitze die Materialien im Feuerfestbau ausgesetzt sind.

Bei einer Tombola zugunsten der „Brücke“ gibt es Preise zu gewinnen. Wer den Überblick behalten möchte, der kann sich von einem Schwerlastkran mit Aussichtsgondel in die Höhe bringen lassen. Ab 21 Uhr fängt dann die Aftershow-Party unter dem Motto „Dominik & Friends on fire“ an. Frontmann Dominik Steegmüller serviert den Gästen groovige Livemusik.

Als besonderen Service bietet die Stadt Schwetzingen als Organisator auch diesmal einen Shuttle-Bus zwischen den einzelnen Firmen an. Start und Ziel ist am Schlossplatz. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019