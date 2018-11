Ein britisches Programm

Der Schwetzinger Kammerchor Quatro Forte gestaltet am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr in St. Pankratius ein festliches Weihnachtskonzert mit Werken des englischsprachigen Komponisten John Rutter. 1945 geboren, gilt als der bedeutendste lebende Komponist von Kirchen- und Chormusik. Zu seinem Schaffen zählen bekannte Weihnachtshymnen.

Der Schwetzinger Kammerchor führt einige seiner Werke auf, unter anderem „Nativity Carol“, „There is a Flower“, „Star Carol“ oder das bekannte „Angels Carol“. Gemeinsam mit dem Komponisten, Chorleiter und Organisten David Willcocks gab Rutter die Auswahlsammlung weihnachtlicher Chorwerke „100 Carols for Choirs“ („100 Weihnachts- und Kirchenlieder für Chöre“) heraus. Aus den zahlreichen Arrangements und Kompositionen hat Quatro Forte ein britisches Weihnachtsprogramm kreiert, das das Ensemble sowohl mit Klavier- als auch Orgelbegleitung oder auch a cappella präsentieren wird. Randolf Stöck spielt zur Begleitung, Anke Palmer begleitet einige Werke an der Querflöte.

Stöcks Konzerttätigkeit führt ihn durch ganz Europa, in die USA und bis in den asiatischen Raum. Er spielt Solokonzerte mit renommierten Berufsorchestern wie der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz oder dem Orchester des Saarländischen Staatstheaters. Randolf Stöck hat den Chor bereits bei einigen seiner Aufführungen begleitet, so bei Rossinis „Petite Messe Solennelle“ oder bei der Aufnahme der CD mit Irischen Segen. Anke Palmer unterrichtet seit 1992 das Fach Querflöte an den Musikschulen Sinsheim und Hockenheim. Auch sie hat den Chor bei der CD-Aufnahme begleitet.

Das Weihnachtskonzert steht unter Leitung von Alexander Gütinger, der seit dem Jahr 2008 die musikalische Leitung des Ensembles führt. Tickets gibt’s bei der Buchhandlung Kieser oder an der Abendkasse. zg

