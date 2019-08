Ein Chor aus tausenden Stimmen

Von unserem Redaktionsmitglied

Vor der rot angeleuchteten Bühne steht ein Chor aus 5800 Zuschauern auf dem Schwetzinger Schlossgarten - und singt gemeinsam a cappella „ein graues Haar“ von der deutschen Pop-Band Pur. Die Interpreten des Liedes - Rudi Battas (Gitarre), Joe Crawford (Bass), Frank Dapper (Schlagzeug), Matthias Ulmer (Keyboard), Cherry Gehring (Keyboard), Martin Ansel (Gitarre) und Frontsänger Hartmut Engler - werden von dieser Stimmenwucht nach einer kurzen Pause im Backstagebereich wieder an ihre Instrumente gelockt. Engler stellt sich an den Rand der Bühne, schüttelt ungläubig mit dem Kopf - und hält seinen Daumen nach oben.

Applaus als schönstes Geräusch

Eine Band, die so viel Leidenschaft bei den Zuschauern auslöst, ist besonders. Nicht ohne Grund steht Pur bereits seit mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne. Und von diesen mehr als 40 Jahren ist beim Konzert am Abend so einiges zu hören. Nicht nur von den Musikern, auch von den Fans. „Wir geben euch Energie und bekommen eure“, kündigt Engler das gleichnamige Lied an und erklärt im Anschluss, „wir haben so viel mit Melodien zu tun, aber das schönste Geräusch ist für uns einfach der Applaus“.

Beim Herzschmerz-Klassiker „Wenn sie diesen Tango hört“ ist Engler von dem Gesang der Zuschauer so ergriffen, dass ihm die Stimme im Anschluss kurzzeitig versagt und er sich einzelne Tränen aus den Augen reibt: „Dieses Lied und auch ,Anni‘ bedeuten mir sehr viel, weil ich sie für eine besondere Frau geschrieben habe - meine Mutter. Ihren 92. Geburtstag hat sie jetzt hoffentlich da oben mit meinem Papa verbracht, aber ich weiß, dass sie zuhört und das ihr diese Stimmung sehr gefällt.“

Zusammen mit Rüdi, einem jungen Mann mit Behinderung der schon lange mit der Band befreundet ist, rockt Pur „Mein Freund Rüdi“. Rüdi trägt ein schwarzes Fanshirt und seine ebenfalls schwarze Baseballkappe verkehrt herum - und bekommt beim Refrain sogar das Mikro von Hartmut Engler in die Hand - und beweist die Liedzeile „keiner rockt, wie er das tut“.

Hartmut Engler und seine Bandkollegen müssen an diesem Abend nicht lange nach ihren „Indianern“ suchen. In der ersten Reihe haben sich Männer mit Federschmuck genau für diesen Hit von Pur bereitgemacht. Und auch Engler verwandelt sich kurzerhand in einen „Bruder vom Stamm der Gerechtigkeit“. Die ersten Takte reichen schon, da haben die Musiker aus Bietigheim-Bissingen wieder ihren eigenen Chor vor sich, der die Textzeilen ganz ohne Hilfe des Frontsängers vervollständigt.

Dieses Bild zieht sich durch den gesamten Abend. Die Hits wie „Lena“, „Hör gut zu“, „Ich lieb’ Dich“ und natürlich „Abenteuerland“ können die Zuschauer ohne Probleme ab der ersten Zeile mitsingen. Aber die Gäste können auch anders. Bei „Drachen sollen fliegen“ leuchten tausende Handylichter in den Nachthimmel - und erleuchten so den Schlossgarten, die Ballade ist zum Genießen, Durchatmen.

Für einzelne Lieder hat sich Pur sogar Verstärkung auf die Bühne geholt. Von der Fernsehsendung „My Hit your Song“ präsentiert Leonie Karakaya ihre eigene Interpretation des „Abenteuerlandes“ und bei „zu Ende träumen“ und „Ein graues Haar“ kommt sogar die a-cappella-Vorgruppe Füenf noch mal ins Rampenlicht.

Nach zweieinhalb Stunden in der Spargelstadt ist klar: Auch wenn Pur in den vergangenen Jahrzehnten einige Ohrwürmer und Partyhits veröffentlicht hat - sind sie mit Leib und Seele Musiker. Musiker, für die diese Konzertabende zwar alltäglich, aber niemals selbstverständlich geworden sind. Die Qualität hat in dieser Zeit bei keinem einzigen Lied gelitten. Hartmut Englers Stimme klingt genauso gut, wie auf den Tonträgern - und die Instrumentalisten glänzen live sogar noch mehr. Aber sie haben natürlich auch einige Joker. Nicht nur die Kulisse des Schlossgartens kreiert eine besondere Atmosphäre . Auch die Zuschauer heben fast jedes Lied mit ihrem durchdringenden Chor auf ein neues Level. Ein unvergesslicher Abend - für die Band sicher genauso, wie für die Zuschauer.

