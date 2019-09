Ein Chor soll aufblühen

„Heute wohnen wir hier alle zusammen, doch: Wo kommen die Bewohner her?“ Diese Frage steht über einer Mitmachaktion, zu der alle Bürger innerhalb der laufenden interkulturellen Woche eingeladen sind (wir berichteten). Akteure der Caritas und Diakonie möchten mit allen Interessierten die Spuren ihrer jeweiligen Herkunft verfolgen.

Zusammen mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten und leidenschaftlichen Musiker Manfred Kern soll zudem ein internationaler Chor auf den Kleinen Planken aufblühen: Lieder aus aller Welt laden zum Mitsingen ein. Die Aktion findet am Samstag, 28. September, von 15 bis 18 Uhr statt.

Zuvor ist der Spieleparcours „Will Leben – Willkommen“ im Lutherhaus-Seitenbau von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Interaktive Spielstationen laden alle Generationen ab 13 Jahren ein, sich mit Themen zu Flucht und Migration zu befassen. Der Parcours kann alleine oder in Gruppen besucht werden. Er muss nicht komplett durchlaufen werden, deshalb lohnt sich auch ein kurzer Besuch.

Mehrsprachiger Gottesdienst

Zum Abschluss der Woche wird am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Er wurde in einer Gruppe um Gemeindediakonin Margit Rothe vorbereitet und wird vielgestaltig, bunt, mehrsprachig und durch Beteiligte „aus aller Herren Länder“ eben interkulturell sein. Gerne darf er in Landestracht besucht werden.

Für Drei- bis Zwölfjährige findet zeitgleich ein Kindergottesdienst statt, der in der Kirche beginnt und im Lutherhaus fortgesetzt wird. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Schirmherr der interkulturellen Woche, wird den Gottesdienst mitfeiern. Eingeladen sind ausdrücklich auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften oder Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Anschließend gibt es Getränke und internationale Snacks. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019