Ein Dankeschön an alle Mütter

„Durch unvorhersehbare Zeitüberschneidungen und Krankheitsfälle sind wir mit unserer Muttertagsfeier zwar etwas in Verzug gekommen, aber die großen Leistungen der Mütter zu ehren und ihnen Wertschätzung zu zollen, ist wirklich an keine zeitlichen Vorgaben gebunden“, hob die Ortsverbandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Ivonne Schaffner, gleich in ihrer Begrüßung am Samstag hervor.

Über eine wunderbar festliche, mit Blumen geschmückte Begegnungsstätte durften sich die zahlreich gekommenen Mütter freuen. Die Kaffeegedecke auf den Tischen waren zudem mit unzähligen rot verpackten Muttertagsherzen aus Schokolade übersät. Diese liebevollen „Herzlichkeiten“ setzten sich bei den zahlreichen Linzertorten von Gerda Gress fort, in welche sie selbst gebackene, niedliche Teigherzchen integriert hatte. Auch ein passendes Muttertagsgedicht der Vorsitzenden durfte nicht fehlen. Für ihre Reime „Ich seh’ so gerne, wenn Du lachst, weil Du mir damit so viel Freude machst“, bekam sie viel Applaus.

Gästeschar stimmt mit ein

Einer guten Tradition folgend bekam in diesem Jahr Renate Abel symbolisch und stellvertretend für alle anwesenden Mütter ein Blumengebinde überreicht. Ivonne Schaffner dankte ihr ergänzend für ihre ehrenamtliche Unterstützung, wenn Aktivitäten in der Begegnungsstätte anstehen.