Ein Dankeschön mit Blumen

Um familiäre Engpässe bei den Mitgliedern zu umgehen, ist es beim Ortsverband der Arbeit schon seit Jahren eine gut geübte Praxis, den Termin der beliebten Muttertagsfeier um eine Woche zu verlegen. Die Muttis im Verein dankten dies den Organisatoren mit einem zahlreichen Erscheinen in der Begegnungsstätte.

Auch einige Herren kamen, darunter der evangelische Pfarrer Steffen Groß und die frühere Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein. Die Vorsitzende Ivonne Schaffner hatte für ihre Begrüßung ein schönes Gedicht ausgesucht: „Ich seh’ so gerne wenn du lachst, weil du mir damit Freude machst, und wenn ich dich mal traurig seh’, dann tut mir gar das Herz so weh“. Stellvertretend und symbolisch für alle anwesenden Mütter übergab sie Ruth Daub aus den Reihen der Mitglieder ein schönes Blumengebinde.

Gerda Gress sorgt für Süßes

Nach der Kaffeepause, die Gerda Gress exzellent mit verschiedenen Kuchenvariationen versüßte, wurde es richtig eng in der Begegnungsstätte. Die Sängerbund-Chorleiterin Elena Spitzner hatte 14 junge Sänger der Gruppe „cOHRwürmer“ im Schlepptau, die es hervorragend verstanden, sich schon nach dem ersten Lied herzerfrischend in die Herzen ihrer Zuhörer zu singen. Die Formation der „Minis“ im Sängerbund hat sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich ihrer Gesangsqualität brilliant entwickelt. Mit ihrem frischen „Frühlingslied“, der lustigen Parodie auf die „Familie Frosch“, „Die Schwalben“ und dem Muttertagslied „Hast du noch ein Mütterlein“ trafen sie genau den Geschmack ihrer Zuhörer. Ein perfekter Hörgenuss waren zudem die „Stachelschweine“ und die deutsche Version von Michael Jacksons „Earth Song“, den sie als Zugabe präsentierten und viel Applaus bekamen. Und nicht nur das: Die Mädchen und Jungen erhielten auch süße Überraschungen. rie

