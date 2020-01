Ein dickes Brett, das zu bohren ist

Wie sagte doch Professor Hupfer, in der am Mittwochabend im Palais Hirsch in Schwetzingen erfolgten Infoveranstaltung zur Generalsanierung der Karlsruher Straße? „Ein 4,6 Millionen dickes Brett, welches es zu bohren gilt, es wird nicht leicht werden.“

Dabei sind doch, bei den durch ihn selbst angedachten Verkehrslenkungen, viele zu erwartende Probleme wieder hausgemacht. Hätte man doch im Vorfeld lieber endlich einmal auf die unmittelbar Betroffenen gehört! Das war zumindest der Tenor der meisten Besucher im vollbesetzten Palais Hirsch.

Schade nur, dass die Veranstaltung durch die nicht enden wollende Diskussion über zu schaffende Anwohnerparkplätze, Kaufland-Kreisel-Öffnung und erhöhte Verkehrsbelastungen der Nebenstraßen oder Umleitungen einen Verlauf nahm, der wahrlich nicht im Interesse der Initiatoren sein konnte.

Manche Redner(innen) echauffierten sich in so ausgiebiger Weise, dass für wiederum andere fast keine Möglichkeit einer Fragestellung mehr war. Erst ein massiver Appell von Bürgermeister Steffan, doch bitte beim Thema zu bleiben, konnte die Gemüter wieder einigermaßen zur Besinnung bringen.

Auf meine eigene Frage, wie es mit Ausfällen der Gas-und Wasserversorgung, sowie den Ausfällen der Kommunikationsmöglichkeiten aussieht, verwies man mich, mit dem Hinweis, dass dies nicht im Ermessen der Stadt liege, an die Stadtwerke. Für mich wieder einmal ein Armutszeugnis sondersgleichen, wenn man anscheinend nicht in der Lage ist, eine gemeinsame Informationsstelle zu errichten, bei der ich als Anwohner jederzeit erfahren kann, was wann wo passiert!

Wenn der eine nicht weiß, was der andere tut, dann ist dies keine vernünftige Planung, das ist vorprogrammiertes Chaos! Dies war doch beim Umbau des Schlossplatzes auch sehr gut organisiert. Dort hatte man in dem ehemaligen Stadtbaumeister Jäntsch einen hervorragenden und jederzeit auskunftsfreudigen Gesprächspartner.

Noch ein Schlusswort dazu: Hätte man, von der Schlossstraße kommend, das Linksabbiegen in die Carl-Theodor-Straße erlaubt und den Kaufland-Kreisel geöffnet, so hätte man sich selbst viel Ärger und den Anwohnern große Umwege erspart! Und bei den seit einiger Zeit herrschenden Wetterkapriolen habe ich auch mit der geplanten Fertigstellung im Herbst 2021 Bedenken. Hans-Peter Rösch, Schwetzingen

