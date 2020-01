Ein digitaler Trainer hilft individuell bei Kopfschmerzen

Region.Ein Drittel der Deutschen leidet mindestens einmal im Monat an Kopfschmerzen, viele sogar mehrfach in der Woche. Das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage der DAK-Gesundheit hervor. Die DAK-Gesundheit in Heidelberg bietet deshalb ab sofort eine neuartige, schnelle und umfassende Hilfe für ihre Versicherten: Der DAK-Kopfschmerz-Coach basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und trainiert Betroffene, Kopfschmerzen ohne Medikamente zu lindern. Das Selbsthilfeangebot kann online und als App genutzt werden.

Kopfschmerz ist weit verbreitet und betrifft die meisten Menschen in Deutschland immer wieder: Zwölf Prozent leiden mindestens einmal in der Woche daran, neun Prozent mehrmals im Monat und 13 Prozent zumindest einmal im Monat. Viele nehmen deshalb Schmerzmittel ein. Genau hier setzt der DAK Kopfschmerz-Coach an. „Mit unserem neuen Angebot nutzen wir als erste Kasse aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die Betroffenen dabei helfen, Medikamente zu reduzieren“, erläutert Andreas Köster von der DAK-Gesundheit in Heidelberg. „Der digitale Coach trainiert den Körper, Schmerzen selbst zu mindern.“

Für Jugendliche ab zwölf Jahren

Der DAK-Kopfschmerz-Coach ist ein Online-Programm, das Patienten mit Spannungskopfschmerzen und Migräne unterstützt. Er geht in Dialog mit dem Patienten und erstellt mit ihm zusammen einen individuellen Trainingsplan. Technisch passt es sich individuell unterschiedlichen Altersgruppen und Bedürfnissen an und kann deshalb sowohl von Erwachsenen als auch von Jugendlichen ab zwölf Jahren genutzt werden.

Das kostenlose Coaching ist auch mobil auf Smartphones und Tablets nutzbar. zg

Info: www.dak.de/ dakkopfschmerz-coach

