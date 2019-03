Ein Duell: Wer vermeidet den meisten Müll?

Es gibt dieses Sprichwort: Alles hat zwei Seiten. So ist das auch mit dem Fortschritt. Als Kind schnäuzte ich in Baumwolltaschentücher. Waren sie benutzt, wurden sie gewaschen. Dann kamen die Zellstofftaschentücher, die in den Müll statt die Waschmaschine wanderten. Was davon ist nachhaltiger, umweltbewusster?

Das Stofftuch, für das Wasser und Waschmittel zum Reinigen notwendig ist, oder der Zellstoff, für dessen Produktion auch Wasser benötigt wird, was Müll produziert, der sich in dem Fall jedoch zersetzt? Letzteres kann dauern, unter Umständen Jahre.

Laut Umweltbundesamt (UBA) fielen 2016 in Deutschland 18,16 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an. Das entspricht 220,5 Kilo Verpackungsabfall pro Kopf. Maria Krautzberger, Präsidentin des UBA, forderte daraufhin: „Wir müssen das Recycling und den Rezyklateinsatz weiter stärken, um Ressourcen zu schonen. Und vor allem müssen wir Müll vermeiden, auch schon in der Produktionsphase durch den Verzicht auf unnötige Verpackungen. Außerdem sollten Mehrwegsysteme gestärkt werden.“ Gute Stichworte, die für unsere Redaktion Impulsgeber für eine neue Serie sind: „Bewusst nachhaltig“ lautet deren Titel und Logo.

Mitmachen und gewinnen

Was alles möglich ist und zwar im eigenen Haushalt, in unserer Region, bei jedem Einzelnen von uns, möchte diese Zeitung in der Serie aufzeigen. Wir stellen Menschen vor, die ihr Leben zugunsten einer sauberen Umwelt umgestellt haben, auf neue Mobilitäts- und Energieformen setzen oder vielleicht sogar völlig autark leben.

