Der Duft von Käse und Wurst legt sich über die Kleinen Planken. Dazu kommt der Geruch von Seife , Oliven und Lavendel. Die Tische sind mit gedruckten Tischdecken vom Druckhaus Media-Express überzogen. Auf ihnen können die Besucher nachlesen, welches Angebot an Essen und Trinken auf dem französischen Markt zu finden ist. Mit Lavendel vom Blumen Atelier Weiß sind die Tische dekoriert und entführen den Besucher in eine Welt, als wäre man in Frankreich im Urlaub.

Anne-Marie Ludwig, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, freut sich, dass der französische Markt das siebte Mal stattfindet und ist dankbar, dass sie Helfer wie Klaus Schmitt vom Bauhof und Jens Stolpmann, Hausmeister vom Lutherhaus, an ihrer Seite hat. Sie erzählt, dass „Marktleiterin Béatrice Delorme mit ihren Marktleuten immer als komplette Einheit kommt.“ Delorme hat sich auf Deutschland spezialisiert und reist durch das ganze Land. Die Inhaber der Marktstände reisen mit ihr mit und schlagen ihre Zelte an unterschiedlichen Orten auf. „Wir wollen die französische Atmosphäre und den Flair verkörpern und den Menschen vermitteln“, erzählt die Marktleiterin, die sich freut, dass es endlich losgeht. Doch für sie heißt es wieder früh aufstehen, denn aus Metz holt sie jeden Morgen die frisch gebackenen Baguettes.

Ursula Dreher aus Schwetzingen und Marie Kiermeier aus Altlußheim genießen in der Mittagszeit ihren Flammkuchen bei einem Glas Wein und Bier. „Jedes Jahr sind wir da und essen Flammkuchen“, erzählen die beiden und essen genüsslich die Spezialität von Jonathan Schuler. Seit zehn Jahren ist er mit Delorme unterwegs. „Ich habe mich lang gefragt, was man als Franzose in Deutschland machen kann. Crêpe gibt es schon genug. Da kam mir die Idee mit einem Flammkuchenwagen“, erzählt er und grinst dabei, als er erzählt, dass sein erster Wagen schon kaputt sei. Am Salamistand von Franck Perrin gibt es erlesene Spezialitäten. Zum dritten Mal ist er nun dabei und hat ein Dauergrinsen auf den Lippen. „Meine Wurst ist aus dem Baskenland. Aber ich habe auch Käse. Auch von Schaf und Ziege, gemischter ist auch dabei“, erzählt er grinsend, während er kleine Eiffelturm-Schlüsselanhänger in den Nationalfarben in seine Auslage stellt.