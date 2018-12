Ein einzigartiges Instrument

In Schwetzingen laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, in einer ungewöhnlichen Führung zum Klangerlebnis in der Schlosskapelle ein: Um 15.15 Uhr wird die historische Andreas-Ubhauser-Orgel vom Organisten Heinz-Georg Saalmüller präsentiert, ein historisches Instrument aus dem 18. Jahrhundert!

Der eindrucksvolle Raum der Schwetzinger Schlosskapelle, vom Karlsruher Baumeister Friedrich Weinbrenner 1804 im Stil des Empire gestaltet und ausgestattet, verfügt über eine besondere Orgel: Sie ist die einzige in Baden aus der Übergangszeit vom Barock zur Romantik.

Das Instrument wurde 1806 von Andreas Ubhauser gebaut. In der Sonderführung „Klangerlebnis in der Schlosskapelle“ berichtet Schlossorganist Heinz-Georg Saalmüller vom Baudes Instrumentes um 1800, erläutert die Geschichte der Orgel und zeigt sie aus der Nähe. Zum musikalischen Abschluss spielt er Stücke aus der Entstehungszeit der Orgel, unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart.

Vielstimmiges Kleinod

Der Orgelbauer Andreas Ubhauser (1760-1824) stammt aus Heidelberg und schuf die zierliche Orgel in der Schlosskapelle. 90 Prozent des Instruments, das zehn Register hat, sind noch original. Die letzte umfassende Restaurierung erfolgte von 1980 bis 82. Der Großteil der Orgelpfeifen besteht aus Zinn; die Tastatur ist aus kostbarem Ebenholz gefertigt. Wahrlich ein ganz einzigartiges Instrument. zg

