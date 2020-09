Ein Eiswagen vor der Kirche

Der Gottesdienst am badischen Frauensonntag, 20. September, widmet sich den Frauen als „Superheldinnen der Corona-Zeit“, die vielfach zwischen Kindern, Küche und Job jonglieren mussten und dabei oft ans Ende ihrer Kräfte kamen und kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Wie soll man inmitten dieser Krise sein „Licht leuchten“ lassen? Woher Mut und Kraft nehmen, wenn doch ein Ende der Pandemie noch nicht in Sicht ist und Gott mitunter sehr weit weg scheint?

Im Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche, den Prädikantin Simone Heidbrink, die Grundschulrektorin Juliane Groß und die Kindergartenkoordinatorin Birgit Brombacher (alle drei berufstätige Mütter) gemeinsam gestalten, geht es ums Auftanken, um Gottvertrauen und Empowerment in Krisenzeiten und darum, dass neben dem Gebet in Ausnahmesituationen wie dieser Wein(en), Netflix, Schokolade oder Eiscreme vielleicht keine endgültigen Lösungen sind, aber zum mindesten auch mal als Trost herhalten dürfen, damit das eigene Licht wieder leuchten kann und darf.

Und das nehmen wir auch ganz wörtlich: Am Sonntag wird nach dem Gottesdienst ein Eiswagen mit vielen leckeren Sorten vor der Kirche stehen – eine herzliche Einladung, nicht nur an die Frauen.

Samariter als Thema

Der Kindergottesdienst (KiGo) startet wieder. Treffpunkt ist an diesem Sonntag um 10 Uhr vor der Kirche und gemeinsam mit allen Kindern geht es dann zum KiGo. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter wird das Thema sein.

Nach Ende des Frauensonntag-Gottesdienstes werden die Kinder wieder vor die Kirche gebracht. zg

