Anzeige

Der beliebte französische Markt „Marché Gourmand“ gastiert von heute bis Samstag, 30. Juni, auf den Kleinen Planken und verspricht ein Fest der Sinne. „Vive la France“ wird dann nicht nur bei den Spielen der französischen Nationalelf zu hören sein.

Es ist mittlerweile die siebte Auflage des französischen Marktes in Schwetzingen und in diesem Jahr ist das Sortiment noch breiter: Salami, Schinken, Käse, Oliven, Quiches, Marmelade, Gebäck und mehr – die Spezialitäten stammen direkt von französischen Erzeugern. Dazu Flammkuchen, Merguez, Poulet Provencal und Crêpes zum Verzehr vor Ort bei einem feinen Glas Wein und französischer Livemusik mit „Marion und Sobo“ (heute Abend und morgen Mittag) sowie Thibault Wolf (Freitagabend und am Samstag tagsüber), die sich bereits in der Vergangenheit eine echte Fangemeinde aufgebaut haben.

Samstagsaktion am Marstall

Französisch geht es nicht nur auf den Kleinen Planken zu. Am Samstag, 30. Juni, laden in der Carl-Theodor-Straße am Marstall das Schmuckatelier von Carsten Kissner und der Salon von Karina Herzig zu sich ein. Vor dem Geschäft gibt es Sitzgelegenheiten, französische Musik und Sommerweine von Tischmacher. Kulinarisch kann sich der Besucher auf das Raclette-Mobil aus Heidelberg freuen. zg