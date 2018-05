Anzeige

Karlsruhe.Der Magic Sky wird die Besucher des Hoepfner-Burgfestes auch 2018 verzaubern. Dietmar Krämer, Marketing-Manager der Karlsruher Brauerei, setzt vom 18. bis 21. Mai auf das neue Burgfestkonzept aus dem letzten Jahr. „Das hat sich bewährt, wird in großen Teilen so beibehalten und weiter ausgefeilt.“

Herz des Burgfests bleibt der obere Hof mit seiner einzigartigen Kulisse. Dort war schon bei seiner Premiere der Magic Sky, die eindrucksvolle, offene Dachkonstruktion über der Hauptbühne, das absolute Highlight. Auf der Bühne treten wieder die besten Bands der Region auf. Wie immer das Wetter sein wird, hier und im Schalander können die Fans ihre Stars genießen, zu denen dieses Mal erneut als Topact „The Bang Bags“ gehören werden.

Eventmanager Dietmar Krämer präsentiert aber auch neue Gesichter und Stimmen, zum Beispiel die „Klangkomplizen“. Mit dabei ist auch Robin Carpe mit „As far as low“, die bereits 2015 das Publikum im Team „Fanta 4“ bei „Voice of Germany“ begeistert haben. Ein Dauerbrenner gibt mit Teddy Schmacht im Schalander seine Visitenkarte ab.