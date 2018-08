Anzeige

Zur Halbzeit der diesjährigen Sommerakademie der Städte Worms und Schwetzingen zeigten am vergangenene Sonntag die Studenten der Meisterkurse in einem ersten beeindruckenden Konzert die Früchte ihrer Arbeit. Jetzt läuft die Endphase und mit dem Konzert „Fireworks“ am Samstag, 11. August, um 19 Uhr im Kulturzentrum möchten sich die Teilnehmer bei ihren Gastfamilien bedanken und ihr Können vor dem Schwetzinger Publikum auch öffentlich unter Beweis stellen. Am Klavier werden sie wie immer von Uwe Brandt, Dozent an der Hochschule für Musik in Saarbrücken, begleitet.

„Zwei Wochen lang haben wir an der Vorbereitung der Abschlusskonzerte gemeinsam gearbeitet und es ist auch für mich immer wieder beglückend, wenn die harte Arbeit am Ende Früchte trägt. Auf dem Programm stehen unter anderem anspruchsvolle Werke von Edward Elgar, Cesar Franck und Johannes Brahms.“, soviel verrät schon mal Prof. Joshua Epstein, der langjährige künstlerische Leiter der Sommerakademie. Karten zu 10 Euro gibt’s unter Telefon 06224/1 72 42 30, oder an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet sein wird. zg