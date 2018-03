Anzeige

Pünktlich zum 94. Geburtstag von Heinz Friedrich, den der Jubilar im Kreise seiner Familie und Freunde am heutigen Montag feiert, wird die Galerie im Rathaus durch ein Gemälde aus dem Jahr 1947 bereichert. Das Kunstwerk, das ein in einer Waldlichtung fahrendes Kuhfuhrwerk wiedergibt, zählt damit zu den frühesten Arbeiten der städtischen Sammlung von Bildern Heinz Friedrichs. Zur Entstehung des Bildes weiß der Künstler zu berichten: „Wir wohnten 1947 bis 1950 in einem kleinen Haus auf der Hardt am Ende des Heuwegs, der von Oftersheim in Richtung Ketsch verläuft. Dort begegnete ich Bauer Christian Weber aus Oftersheim mit seinem Kuhfuhrwerk. Er stand mir auf mein Bitten hin einige Vormittage Modell.“ Der Neuzugang kann im Rathaus (1. OG) zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. / zg