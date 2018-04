Ein ganz besonderer Freudentag

Die Tinte ist trocken: Torsten Bechtel (v. l.), Dr. René Pöltl, Karl Seitle und Dr. Karlheinz Stephan präsentieren stolz die Partnerschaftsurkunden. © Lenhardt

Im Fußball nennt man so etwas Hattrick, wenn jemand in einer Halbzeit drei Treffer landet. Schwetzingen schaffte am Samstag so etwas Ähnliches, denn mit der Unterzeichnung der offiziellen Partnerschaftsurkunden mit Wachenheim, Karlshuld und Schrobenhausen gelangen der Stadt gleich drei Volltreffer. Es war ein „Tag der Freude“, wie Wachenheims Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel betonte. Oder

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5295 Zeichen des Artikels

