Ein ganzes Füllhorn toller Preise ausgeschüttet

Es war schon ein Wagnis, im Jahr des zehnjährigen Bestehens des Stadtmarketings Schwetzingen die Zahl der Lichtertüten auf 7500 zu erhöhen, aber am Ende waren am Donnerstagabend alle verkauft oder von den Geschäftsinhabern an treue Kunden verschenkt. Und mit den Einnahmen wird bedürftigen Familien über die Schwetzinger Notgemeinschaft geholfen. So hat die Aktion des Stadtmarketings und der Schwetzinger Zeitung einen doppelt guten Zweck erfüllt, denn die Menschen in der Stadt haben nicht nur eine schöne Lichtertüte zu Hause auf dem Tisch stehen, sondern auch eine sehr gute Gewinnchance. Immerhin wurden jetzt 260 Gewinne gezogen.

Losfee Juliane Maisenhälder vom Mediaverkauf unserer Zeitung hatte dann auch alle Hände voll zu tun, um aus dem gut gemischten Karton die Gewinnlose zu fischen. Und die beiden Geschäftsführer Jens Rückert (SMS) und Jürgen Gruler passten auf, dass alles korrekt notiert wurde. Der Gesamtwert der Gewinne beläuft sich immerhin auf satte 15 350 Euro. Drei Unternehmen aus dem vergangenen Jahr waren diesmal nicht dabei, dafür konnte Jens Rückert immerhin 13 neue Spender zum Mitmachen bewegen. Darunter waren erstmals auch Tickets für Sportereignisse aus der Region und auch die Kulturveranstalter Wollfabrik, Mozartgesellschaft und die Schwetzinger Festspiele stellten schöne Veranstaltungstickets zur Verfügung.

Hauptgewinn waren diesmal schicke Manschettenknöpfe und Ärmelhalter von Juwelier Carsten Kissner, die einen Wert von 1500 Euro haben. Ansonsten ging es vom Büchergutschein, über wunderbare aktuelle Wintermode, eine Uhr und Whisky bis hin zu Schlosssekt und zwei Digitalabos unserer Zeitung quer durch alle Sparten des Schwetzinger Einzelhandels. Eine tolle Geschichte für die Gewinner, die ab heute, Samstag, ihre Gewinne direkt in den Geschäften abholen können. Sie haben dazu Zeit bis Ende Januar, dann verfallen die Gewinnlose. Und natürlich könnte ja jeder behaupten, er habe die entsprechende Losnummer zu Hause, also muss natürlich beim Abholen der Gewinne die Lichtertüte als Beweis mitgebracht und vorgezeigt werden.

Weil man es den Gewinnern bequem machen möchte, wurden die Sportevent-Tickets gleich hier in Schwetzingen in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings hinterlegt. Bei Jens Rückert in der Dreikönigstraße 17 kann man sich unter Telefon 06202/9 47 86 00, Handy 0170/2 24 11 34 oder E-Mail: info@sms-schwetzingen.de melden und einen Übergabetermin vereinbaren für die Business-Tickets fürs Heimspiel der Löwen, für das Gesprächskonzert (SWR Festspiele), das Sherlock Musical (Live Stage), Fan-Paket der TSG Hoffenheim, die Tickets für den SV Sandhausen und für die Dauerkarte und VIP-Tickets der Kurpfalz Bären .

Stadtmarketing und Schwetzinger Zeitung wünschen den Gewinnern und allen, die mitgemacht haben Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2020.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019