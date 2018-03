Ein Garten aus dem Horrorfilm

Anzeige

Preise diplomatisch geteilt

In drei Vorrunden konnten sich die Finalisten gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Neben dem Dichten wird den Zuschauern nicht nur musikalisches und tänzerisches Talent geboten, sondern auch sprachliches.

Edith Brünnler spricht zum Beispiel während ihres ganzen Auftritts auf Badisch. Über ihren geliebten Garten gesprochen, kommt dann folgendes zu Papier: „E Regisseur hat mei Garde schon gesehe, er möchte demnächst dort e Horrorfilm drehe“.

Im Finale gibt es keinen eindeutigen Sieger. Da aber „der Spaß im Vordergrund steht“, wie Moderator Rolf Thum betont, ist das nicht schlimm. Die symbolischen Preise in Form von Osterhasen, Pralinen und Weingummi werden ganz diplomatisch unter den drei Besten verteilt. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Heidelberger Sänger Lukas Herbertson. Auch er schlägt passend zu der Veranstaltung verschiedene Töne an. „Er hat eine sagenhafte Stimme und die Lieder haben zum Abend gepasst. Genauso melancholisch und witzig wie der Rest der Veranstaltung auch“ lobt Margarete Schwegler (66) aus Eppelheim.

Dirk Timmermann alias „Nicht-Ganz-Dichter“ tritt als einziger unter einem Künstlernamen auf. So nimmt er bereits seit zehn Jahren an Poetry Slams teil. Drei Bücher hat der Entertainer bereits veröffentlicht. Die größte und lustigste Pointe unter den Dichtern hat ebenfalls der „Nicht-Ganz-Dichter“ zu verzeichnen. In seinem Vortrag über die Bosse der heutigen Zeit heißt es am Schluss: „Habe ich mal schlechte Laune, bin ich angepisst, denn ich liebe es, zu quälen. In mir steckt auch ein Sadist … Ich muss nach Hause, denn dort wartet meine Mutter“.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.03.2018