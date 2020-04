Ein Gespräch beim Bier

Interessante Partner hat sich Welde-Chef Max Spielmann zu seinem ersten „Theken-Talk“ an diesem Donnerstag, 16. April, in sein Brauhaus in Schwetzingen eingeladen. Auf ein Bier trifft er sich um 19 Uhr mit Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und dem Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier. Zu dem digitalen Gespräch ist die Öffentlichkeit eingeladen auf der Facebookseite „Weldebier“ dabei zu sein.

Ähnliche Berufsbezeichnungen, aber unterschiedliche Handlungs- und Herangehensweisen? Komplett unterschiedliche Lebensläufe, aber Gemeinsamkeiten in ihren Betrachtungen? In seiner ersten Runde will Spielmann die Spannungsfelder herausfinden, denen die beiden Bürgermeister beispielsweise zwischen Rokokotheater und Ausgehmeilen oder zwischen Stadtentwicklung und Nachtruhe ausgesetzt sind, und wie sie damit umgehen. Und weil es sich nun mal – mit Abstand – am besten beim Bier an der Theke reden lässt, habe er in die Bar des Welde-Brauhauses eingeladen, erklärt Betriebswirt, Brauer und Biersommelier Spielmann.

Zuschauer sind eingeladen, live und kostenlos dabei zu sein. Wer Fragen an OB Pöltl oder an Nachtbürgermeister Meier hat, kann sie live im Chat oder vorab per Email an marketing@welde.de stellen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020