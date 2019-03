Ein Glücksfall für die Musik

„Nahezu auf Anhieb beschert die Schwetzinger Mozartgesellschaft den musikfreundlichen Kurpfälzern ein Programm, nach dem sie – so behaupten sie – schon seit Jahren geradezu lechzen. Das Angebot, das die Gesellschaft diesen Musikfreunden unterbreitet, kann schwerlich übertroffen werden. Es stellt ausgesprochene Spitze dar. Ob man den mutigen Verantwortlichen dafür danken sollte? Man sollte sie geradezu bewundern. Ihre Arbeit und ihren strahlenden Optimismus dazu“, hieß es in dieser Zeitung im Juni 1969.

In einer Reminiszenz an das erste Konzert der Mozartgesellschaft wird 50 Jahre nach der Gründung des Vereins am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses zum Geburtstag aufgespielt. Ein besonderer Dank der Mozartgesellschaft ging in diesem Zusammenhang der Baden-Württemberg-Stiftung für ihre Förderung.

Damals wie heute steht Mozarts Hornkonzert Nummer 2 Es-Dur KV 417 und dessen „Haffner-Sinfonie“ KV 385 auf dem Programmzettel. 1969 dirigierte Gründungsvater Dr. Richard Treiber selbst. Interpreten im Jubiläumsjahr sind das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Timo Handschuh, der bereits seit 2013 mit dem für seine außergewöhnliche Homogenität bekannten Klangkörper arbeitet. Als Solistin wurde Sibylle Mahni gewonnen. Die international gefragte Hornistin trat bereits mit einer Vielzahl bedeutender Orchester auf, wie beispielsweise dem SWR-Sinfonieorchester Stuttgart, den Münchener Sinfonikern und der Britten Sinfonia. 2017 wurde sie zudem als Professorin an die Hochschule für Musik Würzburg berufen.

Die Referenz an Mozart, den Namensgeber der Gesellschaft, übernimmt Prof. Dr. Jörg Krämer, ein Kenner der Musik- und Theaterkultur des 17. bis 19. Jahrhunderts. Sein Vortrag „Lorenzo Da Ponte – Mozarts Meisterlibrettist“ beleuchtet Da Pontes Bedeutung für den Komponisten, war doch die Zusammenarbeit der beiden ein Glücksfall für die Operngeschichte. Dem Venezianer verdanken Musikfreunde einige der besten Opernlibrettis, die je geschrieben wurden. zg

