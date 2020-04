Ein gutes Netzwerk

Pfarrer Uwe Lüttinger (l.) und Pater Thomas Palakudiyil helfen bei der Ausgabe von Notwendigem an Bedürftige im Josefshaus. © Kirche

Mit vereinten Kräften von Stadt, Stadtmarketing, Kirche, sozialen Einrichtungen, der Tafel sowie Gastronomie und Gewerbetreibenden ist es möglich, bedürftige Menschen wieder mit warmen Essen sowie Lebensmitteln versorgen zu können (wir berichteten).

Pfarrer Steffen Groß von der Evangelischen Gemeinde und Pfarrer Uwe Lüttinger von der Katholischen Kirche haben Hilfskräfte bereitgestellt sowie das Lutherhaus und das Josefshaus für die Ausgabe zur Verfügung gestellt. Alle Pfarrer der Kirchengemeinden stellen sich in den Dienst der guten Sache.

Viele Kunden gaben die Rückmeldung, dass sie ohne diese Angebote sehr große materielle und finanzielle Probleme hätten. „Ohne das Netzwerk, dass sich dadurch gebildet hat, wäre die ganze Aktion nicht möglich gewesen“, hebt Pfarrer Lüttinger mit einem „Vergelt’s Gott“ in seiner Pressemitteilung hervor. zg

Info: Die Seelsorgeeinheit bietet weiter Gottesdienste im Internet an – die Messe am Samstagabend in St. Nikolaus, Plankstadt, wird aufgezeichnet und ist Sonntag unter www.kath-se-schwetzingen.de abrufbar.

