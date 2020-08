Ein Hallo für die Studenten

Fast 300 angehende Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher stehen in diesem Jahr an der Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen in den Startlöchern. Die Stadt hält an der langjährigen Tradition fest, den Studenten einen prallgefüllten „Kulturbeutel“ mit an die Hand zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben den informativen Flyern, die auf das kulturelle Angebot in Schwetzingen aufmerksam machen, ist in diesem Jahr ein neues Produkt, eigens für die Erstsemester, entwickelt worden: ein handlicher Schwetzingen-to-go-Kaffeebecher mit einem Gutscheinblock für einen Gratiskaffee in ausgewählten Cafés sowie eine entsprechende Kaffeekarte. Die gemeinsame Füllung entstand in Kooperation der Stadt und dem Stadtmarketing Schwetzingen, um die Studenten in ihrer Studienstadt Schwetzingen willkommen zu heißen. zg

