Ein Hauch von 007 – und das gesungen

Humorvoll wird das Herbstprogramm der Stadtbibliothek. Die A-cappella-Comedy-Gruppe Six Pack hat sich mit ihrem neuen Programm: „Goldsingers“ angekündigt. Wer sich durch den Titel etwas an einen James-Bond-Film („Goldfinger“) erinnert fühlen sollte – nun, das ist hierbei durchaus gewollt. Die Truppe gastiert am Freitag, 8. November, um 20 Uhr in der Bibliothek.

Die neue Comedy-Show von Six Pack ist streng geheim. Folgendes dürfen Sie sich unter keinen Umständen merken: Sechs Doppelnullen kämpfen gegen den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten: den bösen Wicht! Niemand übernimmt die Weltherrschaft, wenn diese Superagenten es nicht zulassen! Und zulassen können sie eigentlich fast alles, außer ihren Mund. Und das klingt oft sehr musikalisch. So lautet die unterhaltsame Beschreibung in der Pressemitteilung des A-cappella-Ensembles.

Blick in Octopussy’s Garden

Das ganze Agentenliederbuch singen sie rauf und runter, mit nichts anderem bewaffnet als einem Quantum Prost und der menschlichen Stimme: mit Goldfinger, Octopussy’s Garden und dem Kommissar nimmt Six Pack den Kampf auf gegen Chris Isaak, Jacques Offenbach und – das Monster zuckt noch – Patrick Hernandez.

Six Pack – die Kulturpreisträger - jetzt in geheimer Mission. Die Bühne wird beben und bersten von spektakulären Verfolgungsjagden, explodierenden Lügendetektoren, lügendem Wahrheitsserum, orientierungslosen Maulwürfen und literweise Aston-Martinis. Eins ist gewiss: Der nächste Morgen stirbt an einem anderen Tag. Und bitte vergessen Sie das alles jetzt sofort. Dieser Presseartikel vernichtet sich in wenigen Sekunden selbst. Ach ja – auch in dieser Show beweist Six Pack, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und „Turnvater Jahn“-Choreographien in Einklang bringt. Karten gibt es ab Dienstag, 17. September, in der Stadtbibliothek für 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.

