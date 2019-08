Ein Hauch von Fußball-Bundesliga im Freibad

Fußballfans sollten sich den Sonntag, 18. August, freihalten: Denn egal wie das Wetter wird – ab 12 Uhr dominiert blau-weiß im Bellamar. Der „Hoffeexpress“, das Fan-Mobil des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim kommt in das Freizeitbad und das schon zum zweiten Mal, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der zehn Meter lange und 3,5 Tonnen schwere Hoffe-Truck hat jede Menge Entertainment an Board und sorgt mit Musik und Eventmodulen für Mega viel Spaß und Bewegung für Groß und Klein mit und ohne Ball. Mit dabei haben die Animateure aus Hoffenheim verschiedene Stationen wie Hüpfburg, Tischkicker, Corn-Hole, die altbewährte Torwand, eine Schussgeschwindigkeitsmessanlage mit der gemessen wird, wie schnell der Ball ins Tor befördert wird, aber auch eine Reaktionswand und Buzzerspiele um spannende Duelle zwischen kleinen und großen Sportbegeisterten auszutragen und um seine eigene Ballfertigkeit und Reaktionsschnelligkeit zu testen.

„Schlechtes Wetter gibt es bei uns nicht. Wir sind auf alles vorbereitet. Der Spaß soll für unsere Gäste immer im Vordergrund stehen“, so Bäderleiter Alexander Happold vom Bellamar.

So lautet auch die Devise für den Family Day, der am Samstag, 17. August, ab 14 Uhr startet und drei Stunden lang Wasserspaß für die ganze Familie verspricht. Das Team vom Bellamar bietet Spielaktionen zu Land und im Wasser an, wie Pfeil und Bogenschießen, Seilziehen unter Wasser oder balancieren über das Schwimmbecken mit Hilfe einer Slackline. Am Ende warten tolle Preise. Das Schöne ist, dass alle Sommerferienaktionen – bis auf die Aqua-Kurse – im üblichen Sommereintrittspreis des Bades enthalten sind.

Bellathlon als Krönung

Dies gilt auch für die kommenden Spaßaktionen, wie „Neptuns Rache“ am Samstag, 24. August, die „Bellalympics“ am Samstag, 31. August, oder „Schlag den Schwimmmeister“ Special am Samstag, 7. September, die jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr stattfinden. „Wenn diese Familienveranstaltungen alle so gut ankommen und angenommen werden wie unsere Auftaktveranstaltung Ende Juli, der Aqua Day oder zurückliegende Woche unser Tischtennis-turnier sind mein Team und ich absolut zufrieden“, resümiert Bäderleiter Happold zufrieden.

Daneben gibt es im August noch zweimal freitags das After-Work-Freibad mit Live-DJ, allerdings mit geänderter Uhrzeit: Beginn nicht um 17 Uhr, sondern schon zwei Stunden früher um 15 und dann bis 19 Uhr, heißt es in der Pressemitteilung.

Den krönenden Abschluss der Freibadsaison im Bellamar richten die beiden Ausnahmesportler Lisa und Stefan Teichert mit dem beliebten Schwetzinger Bellathlon am Sonntag, 15. September, von 14 bis 17 Uhr aus. Die beiden Quadrathleten (Schwimmen, Rad, Kajak, Laufen), Welt- und Europameister aus der Metropolregion Rhein-Neckar, sind schon lange keine Unbekannten mehr im Bellamar. Bereits zum vierten Mal koordinieren sie diese sportlich-spaßige Herausforderung, bei der die Teilnehmer ohne Pause Schwimmen, Laufen und Kajakfahren. Als Teilnehmer braucht man nur seine Schwimmsachen und Laufschuhe, die Kajaks werden gestellt. Mitmachen darf jeder, auch für Kinder ab acht Jahren sind die relativ kurzen Strecken gut zu schaffen. Wenn es dem ein oder anderen doch zu viel Multisport ist, der kann die Athleten auch einfach nur anfeuern. Der Bellathlon ist kostenlos, nur der normale Eintritt ins Bad ist zu zahlen. Anmeldungen werden unter info@bellamar-schwetzingen.de entgegengenommen. zg

Info: Bilder vom zurückliegenden Bellathlon gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019