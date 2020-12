Ein Herz für Schwetzinger

Yannick Ishimwe (oben), Merve Köse (l.) und Elena Hahn zeigen Herz – die Schoko-herzen bringen 250 Euro ein. © ESS

Elena Hahn, die neugewählte Schülersprecherin der Ehrhart-Schott-Schule, übernahm das Amt von ihrem Vorgänger Yannick Ishimwe. Der in der Vergangenheit sehr engagierte Schülersprecher muss nun, als Schüler der 13. Klasse am Technischen Gymnasium, andere Prioritäten setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die vorrangige Tätigkeit der neuen Schülersprecherin ist es laut eigener Äußerung, bewährte Aktionen aus dem Schulleben fortzuführen oder weiterzuentwickeln. Die Nikolausaktion erfreute ich stets großer Beliebtheit. Hier konnten Schüler und Lehrer durch den Kauf eines Schokonikolauses für 1 Euro die Schülersprecherarbeit unterstützen und sich gleichzeitig eine Freude machen.

Die Nikolausaktion setzt erstmals etwas anders an. Durch die Vorstellung ihres erweiterten Konzeptes fanden Elena Hahn und Merve Köse (Klassensprecherin TGM11) die Unterstützung der Heidelberger Schokolaterie St. Anna No 1. Diese spendete 230 Schokoherzen, die nach dem bewährten Konzept an der Schule veräußert werden. Der Erlös, 250 Euro, geht zu 100 Prozent an die Schwetzinger Tafel. Die Schüler setzen somit in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen für soziales Engagement. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020