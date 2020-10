Ein Kantholz macht Kunst

Concord, Massachusetts, das war im 19. Jahrhundert fast so etwas wie das Weimar von Amerika. Ein Ort, an dem sich die frühen Geisteshelden der Nation versammelten: Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau oder Nathaniel Hawthorne. Sie verkündeten eine naturverbundene Gesellschaftsutopie. Der Komponist Charles Ives verehrte diese Männer, schrieb eine Klaviersonate, die so visionär wie deren Thesen war.

Diese Musik war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, was nach 1850 Liszts h-Moll-Sonate war: ein großer Wurf, weit in die Zukunft weisend. Was beim breiten Publikum bis heute nicht ganz angekommen ist. Aber womöglich tut sich was: Marc-André Hamelin spielte das Stück vor nicht allzu langer Zeit beim Heidelberger Frühling, Fabian Müller tut es ihm jetzt bei den SWR-Festspielen nach.

In Schwetzingen erreicht der junge Pianist die Mühelosigkeit des Super-Virtuosen Hamelin vielleicht nicht ganz. Aber sein kraftvoller, kompakter Zugriff auf das Riesenwerk vermag zu überzeugen, schon im ersten Satz, in dem Charles Ives abweisend Atonales auftischt. Was im „Hawthorne“-Scherzo noch getoppt wird. Fabian Müller muss hier, über alle manuellen Hemmnisse hinweg, ein Kantholz auf die Tasten drücken, um einen der ersten Cluster der Musikgeschichte zu erzeugen. Dieser allerdings verbreitet wenig Schrecken, ist eher ein Farbeffekt, ein raffinierter Regenbogenklang. Dann geht es in das Paradies des dritten Satzes, wo ein „Indian Summer“ in Neuengland lockt. In dieser sperrigen Sonate wohnt auch die Idylle, zeigt uns Fabian Müller, eine Bratsche (Sara Altur Melo spielt sie) und vor allem eine Flöte (Kathrin Haberkern) haben mit ihren Kurzauftritten daran Anteil.

Ganz allein – und einsam – ist der Pianist dann wieder in den Brahms’schen Intermezzi Opus 117, Müller legt die karge, herbe Schönheit dieser Stücke frei. In Beethovens „Appassionata“ schließlich hämmert er zwar manchmal wie im Taumel, aber zeigt auch untrüglichen Sinn für retardierende Momente. Alles, was er anpackt, hat Substanz.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020