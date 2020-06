Ein Kind ist nie anonym – so klein es auch war

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist das Schlimmste, was es gibt. Ist es noch dazu das eigene Kind, dann bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Es kommt vor, dass Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm geboren werden und nicht lebensfähig sind oder schon im Mutterleib die Augen für immer schließen. Die Klinikseelsorgerinnen Sibylle Holzwarth-Weiss und Evelyn Spitaler (Bild) aus der GRN-Klinik spenden Trost, sind Ansprechpartner in solch schweren Zeiten für Mütter und Väter. Und sie bieten regelmäßig Trauergottesdienste für Sternenkinder an, wie Stillgeborene genannt werden, um den Eltern einen würdevollen Abschied vom Kleinen zu ermöglichen. Im Garten der Sternenkinder auf dem Schwetzinger Friedhof finden die Mädchen und Jungen ihre letzte Ruhe. Auch im Mai wurde ein Trauergottesdienst mit Beisetzung abgehalten – unter Auflagen und nur im ganz kleinen Kreis. Unsere Zeitung spricht mit Evelyn Spitaler über diese schweren Abschiede und warum sie so wichtig sind.

Frau Spitaler, wie wichtig ist für Eltern der Abschied von stillgeborenen Kindern?

Evelyn Spitaler: Sehr wichtig, denn das Kind – so klein es auch war – gehört zu ihnen und zu ihrem Leben. Der Abschied geschieht meist in verschiedenen Schritten. Für viele ist es sehr wichtig, ihr Kind zu sehen, zu berühren, bei sich zu haben, etwas Zeit mit ihm zu haben. Es sind so wenige Erfahrungen, die man mit seinem Kind hat und mitnimmt und deshalb sind diese besonders wertvoll und kostbar. Manche Eltern wünschen sich, dass wir Klinikseelsorgerinnen mit ihnen eine kleine Segensfeier in der Klinik gestalten, sie wünschen sich, dass es auch im Tod behütet ist durch Gott. Anderen sind wiederum Fotos sehr wichtig von ihrem Kind. Es gibt Fotografen, die sich auf das Fotografieren von Sternenkindern spezialisiert haben (SZ berichtete). Diese Fotos können eine wichtige Hilfe beim Verarbeiten sein und eine Erinnerung. Es kommt immer wieder vor, dass Eltern erzählen, dass sie sich nicht verstanden fühlen von Angehörigen und Freunden: Vergiss es – und es tut nicht mehr weh. Eltern vergessen ihr Kind aber nicht – und war es auch noch so klein, das ist meine Erfahrung. Ein weiterer Schritt des Abschiednehmens kann sein, einen Ort zu haben, wo Eltern mit ihrer Trauer hingehen können. Deswegen ist es wichtig, dass es seit etwa zehn Jahren das Grabfeld der Sternenkinder gibt. Oft erzählen mir Eltern, die vor längerer Zeit ein Kind verloren haben, wir wären so dankbar gewesen, wenn es das damals für unser Kind auch gegeben hätte. Dieses nochmalige Abschiednehmen beim Trauergottesdienst und der anschließenden Beisetzung der Sternenkinder kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Abschiednehmens sein. Wir stehen auch in der Zeit nach der Beisetzung weiter für Gespräche zur Verfügung. Manchmal ist da sein einfach wichtig – ohne viele Worte – und zuhören.

Gibt es weitere Hilfsformen?

Spitaler: Was auch helfen kann, sind Trauergruppen – beispielsweise angeboten vom Sozialdienst katholischer Frauen in Mannheim im Rahmen von Rückbildungskursen für verwaiste Mütter. Neben der Gymnastik können sich die Teilnehmenden über ihr Schicksal austauschen.

Ist es sinnvoll, Geschwisterkinder zu einem Trauergottesdienst für Stillgeborene mitzunehmen?

Spitaler: Das kann man so allgemein nicht sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa dem Alter des Geschwisterkindes, der Verfasstheit der Eltern, wie sich das Geschwisterkind mit dem Tod beschäftigt hat. Die Eltern wissen in der Regel ganz gut, was für das Geschwisterkind hilfreich ist, weil sie ihr Kind am besten kennen und sich selbst auch. Es kann auch sein, dass es besser ist, zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Geschwisterkind in Ruhe zum Grab zu gehen. Eltern sind bei der Beisetzung oft sehr mit sich beschäftigt. Anderen hilft es, wenn das Geschwisterkind dabei ist. Hier gibt es keine allgemein richtige Lösung.

Manche Betroffene vermeiden eine Namensgebung bei Stillgeborenen, weil sie glauben, sie kommen durch die Anonymität schneller über den Verlust hinweg. Wie lautet Ihre Einstellung hierzu?

Spitaler: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Eltern hilft, ihrem Kind einen Namen zu geben; es muss gar nicht der Rufname sein; oft kann es ein Kosename sein, den sie für ihr Kind während der Schwangerschaft hatten, zum Beispiel Sternchen oder Engel. Ein Kind, wie klein es auch war, ist nie anonym. Es ist immer ein Teil von einem. Sehr oft höre ich von Müttern diesen Satz: Es ist doch ein Teil von mir.

Wie oft bieten Sie Trauergottesdienste für Stillgeborene an?

Spitaler: Zweimal im Jahr: im Mai und im November.

Wie muss man sich den Ablauf vorstellen?

Spitaler: Der Trauergottesdienst beginnt in der Kapelle am Friedhof. Es können Eltern unterschiedlichster Glaubensrichtungen teilnehmen, auch wenn er von meiner evangelischen Kollegin und mir gestaltet wird, manchmal bringen sich die Eltern auch aktiv mit ein. Nach einer Zeit des Gebets, der Musik und des Gedenkens gehen wir gemeinsam zum Grabfeld der Sternenkinder. Die Eltern dürfen persönliche Gegenstände wie einen Stein mit dem Namen des Kindes oder Blumen niederlegen, Kerzen entzünden, den Namen ihres Kindes aussprechen. Alles, was ihnen hilft, ist erlaubt.

Wie läuft es in Zeiten von Corona?

Spitaler: In Zeiten von Corona läuft alles mit Distanz ab, obwohl eigentlich das Gegenteil notwendig wäre. Wir können als Seelsorgerinnen nicht die Nähe bieten, die oft gebraucht würde, das persönliche Gespräch ist nur auf Distanz möglich und hinter Schutzmasken. Aber es ist besser als nichts. Wir bieten an, in der Telefonseelsorge mit uns in Kontakt zu bleiben. Das kann das Gespräch von Angesicht zu Angesicht natürlich nicht ersetzen. So konnten wir jetzt im Mai auch nur die Eltern der beizusetzenden Kinder einladen und nicht Familien, die vor längerer Zeit ein Kind verloren haben. Vielleicht ist dies im November wieder möglich.

Wie können Eltern, die den Verlust eines Kindes erlitten haben – und das vielleicht schon vor längerer Zeit – Kontakt aufnehmen, um auch an einem solchen Trauergottesdienst teilzunehmen?

Spitaler: Sie können meine evangelische Kollegin und mich über die Homepage der GRN-Klinik Schwetzingen unter der Rubrik Klinikseelsorge erreichen. Auch hier in der Infobox sind unsere Kontaktdaten zu finden. Gerne stehen wir für Gespräche zur Verfügung. Ansonsten laden wir außerhalb von Corona über die Zeitungen zu den Trauergottesdiensten ein. Die Termine werden ebenfalls auf der Homepage der Klinik veröffentlicht. Die Eltern der beizusetzenden Kinder werden aus datenschutzrechtlichen Gründen über die Klinik eingeladen. Für manche Eltern ist auch der zweite Sonntag im Dezember, der Weltgedenktag für Sternenkinder und verstorbene Kinder, eine Hilfe bei der Verarbeitung. Auf allen Kontinenten zünden dann Eltern um 19 Uhr eine Kerze an und stellen sie für eine Stunde ans Fenster. Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass die Kinder das Leben erhellt haben und nie vergessen werden. In einigen Städten finden an diesem Tag auch Gedenkgottesdienste statt, etwa in Heidelberg. Wir veröffentlichen diese Termine auch auf der Homepage der Klinik.

