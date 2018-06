Ein Kumpel für Flüchtlinge sein

© Volker Widdrat

Die 24-jährige Schwetzingerin Weihua Wang (Bild) ist in diesem Jahr Jugenddelegierte für den Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat in Straßburg und möchte in dieser Funktion ein Buddy-Programm („Buddy“ bedeutet im Englischen Kumpel) für Flüchtlinge umsetzen. Hierfür fallen Kosten an, wie bei der Flyergestaltung und beim Flyerdruck, sowie für das Betreiben der webbasierten Plattform

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5784 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.06.2018