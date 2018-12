Ein Leben im Einsatz für seine Gemeinde

„Was wäre der Blumenschmuck in und um die Hirschacker-Kapelle ohne Georg Wagner?“ Diese Frage stellte Maria Teubner, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Kirchengemeinde Schwetzingen, bei der Verabschiedung von Georg Wagner in der St. Josef-Kapelle im Hirschacker. Mehr als 47 Jahre kümmerte sich Georg Wagner liebevoll um eben diese Blütenpracht. In der Vorabendmesse zum dritten Advent wurde

...