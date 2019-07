Ein letzter Blick auf Mozart

Ein letztes Mal führt Museumsleiter Lars Maurer durch die Sonderausstellung „Es ist nur ein Dorf – Schwetzingen“ mit den Augen Leopold Mozarts am Donnerstag, 25. Juli, um 18.30 Uhr.

Ausgehend von der Person Leopold Mozarts, dessen 300. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird, erfährt man in der Ausstellung, welche Entwicklung die Sommerresidenz Schwetzingen zur Zeit des Besuches der Familie Mozart im Jahr 1763 nahm. Die sogenannte „Wunderkindreise“ führte Leopold Mozart nach Angaben von Lars Maurer mit seinen Kindern Maria Anna („Nannerl“) und Wolfgang Amadeus im Hochsommer des Jahres 1763 auch nach Schwetzingen. Der Ausbau des Marktfleckens war in vollem Gange, die Kirchen wurden „barockisiert“ und Gaststätten eröffnet. Musiker bevölkerten den Ort und Wissenschaftler kamen wegen des kurfürstlichen Hofes. Während sich die Hofgesellschaft bei der Jagd vergnügte, musste die Bevölkerung wegen des Ausbaus des Schlossgartens um ihre Lebensgrundlage fürchten. Arm und Reich standen sich gegenüber. Es sei die erste Ausstellung zu dieser historischen Periode, die in erster Linie das dörfliche Leben betrachtet. Eintritt und Führung sind kostenlos. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019