Ein Meisterwerk irgendwo zwischen Märchen und Schelmenroman

Für den Kunstprofessor Josef Walch ist der Mann und sein Buch Mission. Voltaire, der französische Philosoph der Aufklärung, habe mit Candide ein Buch irgendwo zwischen Märchen und Schelmenroman geschrieben, dass noch heute den Finger in die Wunde einer geschundenen Welt zu legen vermag. Dabei nutzte Walch mit der Musik von Leonard Bernstein, zahlreichen Illustrationen und Bilgin Samyia, die einzelne Passagen des Buches vorlas, die gesamte Klaviatur der atmosphärischen Vermittlung.

Eine Stunde lang tauchten die Gäste im Foyer des Rokokotheaters tief in die Welt Candides ein und erhielten dafür zahlreiche philosophische Anstubser. Das Buch, entstanden 1758 in Schwetzingen, ist für die beiden Protagonisten ein Meisterwerk auf 80 Seiten und sollte ernster genommen werden denn je.

Geboren 1694 in Paris, studierte Voltaire Jura und schlug später den Weg eines Philosophen und Schriftstellers ein. Dabei entwickelte er sich rasch zum Kritiker der bestehenden Verhältnisse. Ausgewiesen aus Frankreich erlebte er in England die Vorzüge einer weitaus anständigeren Gesellschaft. Im Preußenkönig Friedrich II sah er zu Beginn das Ideal eines aufgeklärten Herrschers, wandte sich dann jedoch enttäuscht ab. Friedrich II nannte ihn zu dieser Zeit gar einen Affen. Sehr eindrücklich waren die zahlreichen Illustrationen und Bilder, die Walch zeigte. Sind sie in seinen Augen doch immer auch Interpretationen und Auslegungen, die den Text mit beleuchten. Richtig wohl schien er sich in Schwetzingen gefühlt zu haben. Der Austausch mit Carl Theodor erschien Voltaire offensichtlich als Bereicherung. Überliefert ist, dass Voltaire dem Kurfürsten aus Candide vorlas und dieser sich sehr interessiert zeigte. Ganz ähnlich, wie die kleine Gästeschar, die Samyia fast andächtig lauschten.

Kaum Bezüge zur Spargelstadt

Leider gebe es in dem Buch nicht wirklich Bezüge zu Schwetzingen. Nur in den ersten beiden Ausgaben heißt der Wiedertäufer im fünften Kapitel Jakob Schwezingen. Später wurde daraus schlicht Jakob. Keineswegs verschwunden sind dagegen die Themen rund um das Böse, das Tragische, die Gier, den religiösen Fanatismus, Versklavung und Verheerungen des Krieges, Missbrauchs und Naturkatastrophen. Der Optimist Candide, beseelt von der Überzeugung in der besten aller Welten zu leben, (Leibniz), erlebte ausgehend von Westfalen über Bulgarien, Lissabon und Südamerika (Eldorado) bis Konstantinopel einen rasanten Gang durch die Niederungen der Zivilisation. Von der besten aller Welten zu sprechen, erscheint angesichts dieser Weltreise mindestens zynisch. Der Glaube an die von Gott gut eingerichtete Welt bekommt in diesem kleinen Band jedenfalls einige empfindliche Schläge. Schläge, die auch die Illustrationen eindrucksvoll markierten. Das Buch endet mit dem lakonischen und berühmten Satz, „aber wir müssen unseren Garten bestellen“.

Walch, Samyia und Bernsteins Candide-Komposition entwickelte eine eigentümliche Kraft. Weg vom Alltag hin zur philosophischen Inaugenscheinnahme. Das Buch ist 261 Jahre alt – für nicht wenige eröffnete sich eine Denk-Welt zur Arbeit des Subjekts am Objekt im Garten, die das Leben erträglich mache, weil sie vor Langeweile und Laster bewahre. Der Leibniz-Glaube, in der besten aller Welten zu leben, lasse die Welt dagegen erstarren und mache blind für das Grausame dieser Welt und die unausweichliche Veränderung. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019