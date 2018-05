Anzeige

Ein sehr interessanter Vortrag fand im Nebenzimmer der Gaststätte „Rheintal“ statt. Monika Theilig, Leiterin der Nachbarschaftshilfe, referierte über ein Thema, welches immer mehr Bedeutung gewinnt. Demenz, davon vor allem Alzheimer, kommt bei der stets älter werdenden Bevölkerung immer häufiger vor.

Das Krankheitsbild beginnt mit Vergesslichkeit, Verlust der Erinnerung, Verwirrtheit folgen, Orientierungsstörungen und Einschränkung im Sozialverhalten nehmen zu und dann werden Ehepartner, Kinder und Bekannte nicht mehr erkannt. Die Kranken leben in ihrer eigenen Welt, zu der man nur schlecht Zugang gewinnt. Alltagssituationen sind für Menschen mit Demenz zunehmend verwirrend. Sie finden sich in unserer realen Welt nicht mehr zurecht. Ein Demenzkranker verliert oft den „roten Faden“, dies sollte nicht kommentiert oder gerügt werden. Ein Mensch mit Demenz bleibt ein Erwachsener und ist auch als solcher zu behandeln, so Theilig.

Heute gibt es 1,1 Millionen Demenzkranke, bis im Jahr 2050 rechnet man mit 2,6 Millionen. Es gibt verschiedene Demenzformen. Monika Theilig, welche eine Betreuungsgruppe von Demenzkranken leitet, erzählte anschaulich von ihren Erfahrungen mit den Kranken und zeigte Hilfen auf, mit denen sich Angehörige den Alltag mit den Demenzpatienten erleichtern können. Die Referentin beantwortete noch viele Fragen, ehe die Vorsitzende der Aktiven Frauen, Brigitte Dietewig, sie mit einem Blumenstrauß verabschiedete. bd