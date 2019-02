Ein Phänomen an der Platte

„Dank der überragenden Lore Eichhorn siegte der TV Schwetzingen in der Frauen-Verbandsklasse Nord 8:4 gegen die SG Dielheim/Mühlhausen.“ So stand es vor wenigen Tagen im Sportteil unserer Zeitung. Wieder einmal hatte Schwetzingens Tischtennis-Legende ihren Gegnerinnen das Nachsehen gegeben – von denen es keine glauben würde, dass die so fitte und unschlagbare Kontrahentin an der Platte schon

...