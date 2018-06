Ein Refugium geschaffen

Anzeige

Objekte erzählen Geschichten

Im Atelier von Barbara Brink hängen Zangen, Hämmer und Schweißutensilien an der Wand, es wird mit Feuer gearbeitet. So entstehen unter anderem die Vögel und Pfauen, für die Brink bereits ein breites Publikum begeistern kann. Feuerrot sind die Haare der Künstlerin, die erst seit 2003 ihre Ader fürs Außergewöhnliche, für ihre „Objekte, die Geschichten erzählen“, wie sie sie betitelt, entdeckt hat. Seither besucht sie Bildhauerkurse und hat Bildhauerei in Freiburg von 2008 bis 2012 studiert.

Ein Glückfall war es, diese Räume im Hinterhof zu finden, sagt sie. „Die Geschichte des Hauses wird weitergeführt“, schildert Brink, dass früher hier eine Spenglerei gewesen ist. In ihrem Atelier scheint der „Sonnenkönig“ aus dem Wächterkreis von eigentlich sieben Figuren, in seiner erhabenen Art die Szenerie zu überschauen. Dabei fällt der Blick auf Eisbären, die teils auf einer Eisscholle, jedoch auch schon im blauen Wasser treiben: „Damit habe ich die Situation am Nordpol, die meinen Lieblingstieren, den Eisbären, den Lebensraum nimmt bildhaft umgesetzt“, skizziert Brink. Bedrückend und doch so real.

Über eine schmale Treppe geht es ins obere Stockwerk und in die Werkstatt von Sabine Kopp. Die gebürtige Hannoveranerin ist seit eineinhalb Jahren in der Werkstatt in der „Froschgasse“ am Werk. Gerne erschafft sie größere Objekte, doch die Dimensionen der Brennöfen begrenzen die Ausmaße: „Ich forme die Einzelteile – oft drei, die aneinandergefügt die finale Gestalt ergeben“, erklärt sie das Vorgehen.

Entdecken ist das Motto

Ihren Weg zum heutigen Material Terracotta hat sie in diversen Workshops und dem Ausprobieren mit Steinguss, in Bronze, Blei oder Keramik. Weg von der üblichen Vorgehensweise, die Skulpturen zu lasieren und zu brennen, lässt Sabine Kopp den Ton naturfarben, dann wird er gebrannt und mit Acrylfarben kaltbemalt: „Das ermöglicht facettenreiche Farbtiefe, bietet dem Betrachterauge vieles zum Entdecken.“

Entdecken ist Motto beim Tag des offenen Ateliers, den sehr zahlreich die Interessierten nutzen, die sagen: „Da war das Tor offen, ein Schild wies daraufhin, deshalb bin ich hier.“ Übrigens darf jeder, immer, wenn das Schild „Atelier offen“ draußen hängt, reinkommen, stellt das Künstlerinnen-Duo fest.

