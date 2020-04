Ein Rondell – auch für Radler

„Der Ausbau des Radnetzes geht voran. Baden-Württemberg gilt mittlerweile als Vorbild bei der Radverkehrsförderung“, freut sich der Grüne Landtagsabgeordnete Manfred Kern. Auch die Stadt Schwetzingen profitiere von dem diese Woche vorgestellten Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. So findet sich der Radweg am Rondell an der nördlichen Zufahrt zur Stadt bereits im laufenden Bauprogramm für 2020.

Darüber freut sich – auf Anfrage unserer Zeitung – auch die Stadtverwaltung. „Wir haben am 30. September letzten Jahres einen Zuschussantrag für den Umbau des Rondells beim Regierungspräsidium gestellt. Für die veranschlagten Kosten in Höhe von 214 000 Euro wären 50 Prozent als Fördersumme möglich“, sagt Pressesprecher Wolfgang Leberecht. Die Stadt wartet nun auf die Bewilligung und würde gerne jetzt im Sommer die Arbeiten durchführen lassen. Laut Manfred Kern befinde sich der Antrag gerade in der Feinprüfung des RP und der Bescheid könne bald erfolgen.

Und das ist geplant und wurde so auch im Gemeinderat verabschiedet: Der motorisierte Verkehr wird künftig nur noch einspurig durch das Rondell geführt. Die Radfahrer bekommen einen eigenen Fahrstreifen. Die Fahrspur der Mittelspange fällt ganz weg. Die Kreisfahrbahn des Rondells hat Vorfahrt. Dann kann auf die zahlreichen Ampelanlagen verzichtet werden.

Im Rondell und im Bereich der Zufahrten gilt Tempo 30. Fußgänger und Radfahrer müssen an den Bedarfsampeln per Taste ihr Grün anfordern – mit minimalen Wartezeiten. Die Mindestgrünzeit für den Autoverkehr liegt bei 45 Sekunden. Das Kernanliegen der Maßnahme – neben dem ampelfreien Rondell – ist die gezielte Herausnahme von Straßenflächen für den motorisierten Verkehr, zur Schaffung von neuen Bahnen für den Radverkehr. Deshalb auch die Förderung. Durch diese Maßnahmen werden nicht nur die bestehenden Radwegeverbindungen von der Mannheimer Landstraße, sondern auch die Radwege in der Lindenstraße, als auch die zwei Kilometer lange Süd-Nord-Radverbindung von der Walter-Rathenau-Straße kommend sinnvoll angebunden.

