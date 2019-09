Ein Salut zum 80.

Wolfgang Böttcher ist ehrenamtlich vielseitig engagiert. © Lin

Ein Führungsamt an allervorderster Front in einem Verein hatte Wolfgang Böttcher noch nie. Trotzdem machte er sich in mehreren Bereichen äußerst verdient und ist in der Stadt eine feste, unverzichtbare Größe. Am Mittwoch, 18. September, feiert der gebürtige Berliner, der seit 60 Jahren in der Kurpfalz und in Schwetzingen lebt, seinen 80. Geburtstag.

Böttcher ist eher der eifrige Mann im Hintergrund, der aber in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Knalleffekte sorgte, was vor allem an seinen Hobbys als Sport- und Böllerschütze sowie Pyrotechniker liegt. Wenn bei den SWR-Festspielen, im Schlossgarten, auf der Eisbahn, im Lutherhaus, bei der SCG oder in den Partnerstädten ein Feuerwerk sowie sonstige pyrotechnische Effekte gebraucht wurden, war der ehemalige Waffenmeister des Mannheimer Nationaltheaters stets zur Stelle.

Ganz besondere Verdienste hat sich Wolfgang Böttcher um die Städtepartnerschaften erworben. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde – meist mit Ehefrau Traudel. In das ungarische Pápa fuhr er unzählige Spendentransporte für die dort bedürftigen Familien, alle drei Partnerschaftsradtouren begleitete er als „Besenwagen“-Fahrer und Helfer. Und sogar den Weihnachtsmarktstand im italienischen Spoleto betreuten die Böttchers schon. Auch sonst ist und war er beim Förderverein für Städtepartnerschaften äußerst aktiv, unter anderem als Beirat. Kein Wunder, dass ihn der Verein längst zum Ehrenmitglied ernannt hat. Dazu kommt sein jahrelanges Engagement bei der Schützengesellschaft, den Böllerschützen und beim DRK-Ortsverein. Bleibt zu hoffen, dass Wolfgang Böttcher bei so viel Engagement an seinem Geburtstag Zeit findet, anzustoßen. Die Heimatzeitung prostet ihm hiermit zu! sz

