Ein Schauspiel aus Regenbögen

Die Wanderabteilung des TV 1864 hatte ihre Wanderwoche goldrichtig gewählt – in der Hitze ging’s in die erfrischende Bergwelt Österreichs. Mit der Bahn fuhr die Gruppe entspannt nach Medraz, einem Ortsteil von Fulpmes im Stubaital in Tirol. Das zentral gelegene Hotel ermöglichte es, in kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln die angedachten Ziele zu erreichen.

Mit der „Stubai Super Card“ wurde das Tal mit dem Landschaftsschutzgebiet Serles-Habicht-Zuckerhütl und natürlich dem Stubaier Gletscher (3210 Meter) zu einem einmaligen Erlebnis. Zwischen Gletschereis und Almwiesen gab es unendlich viel zu entdecken, schreibt Ursula Blümle von den TV-Wanderern. Ganz besonders waren die zehn Damen vom Wilde-Wasser-Weg angetan. Beginnend in Ranalt am Ufer der Ruetz führt er durch den spektakulären Katarakt zu urigen Almhütten. Zahlreiche Verweilplätze unterwegs und Infotafeln luden ein, die Natur und die Bedeutung des Wassers auf sich wirken zu lassen. Den Höhepunkt bildete die Plattform beim Grawa-Wasserfall. Dieser ist ein beeindruckendes Naturschauspiel und mit über 85 Meter breiten Felsstufen der breitesten Wasserfall der Ostalpen. Auf neuen Wellnessliegen konnte dieses herrliche Schauspiel aus Regenbögen, Rauschen und Prasseln genossen werden.

700 Stufen zum Abschluss

Ein weiteres Highlight war das Wanderzentrum Schlick 2000. Mit der Gondel ging es auf 2136 Meter und auf schmalen Pfaden, gesäumt von Alpenblumen und einmaligen Rundumblicken, zur Sennjochhütte. Sehenswert war zudem der Baumhausweg in einem 5000 Quadratmeter großen Waldgebiet. Außergewöhnlich gestaltete Baumhäuser erfreuten kleine und große Abenteurer. Am Fuße der Bergstation der Serles liegt das Kloster Maria Waldrast, ein Ort der inneren Einkehr und gleichzeitig einer der höchstgelegenen Wallfahrtsorte Europas. Eine Wanderung zur Pinnisalm und auf dem Besinnungsweg mit 400 Höhenmetern und 700 Stufen rundeten die gelungene Wanderwoche ab. Die Teilnehmerinnen waren sich einig, dass das österreichische Stubaital mit seinem vielfältigen Wandermöglichkeiten jeder Schwierigkeitsstufe eine sehr gute Wahl des Orga-Teams war. ub/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.08.2019