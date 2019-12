Martin Bluhm sendete der Redaktion dieses schöne Foto, aufgenommen am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags. Der Regenbogen erstreckte sich kurzzeitig von Schwetzingen bis Richtung Leimen. „Vielleicht wollen Sie es in Ihrer Zeitung drucken, da es auch gut in die friedliche Weihnachtszeit passt“, schreibt er dazu. Natürlich drucken wir so ein tolles Foto sehr gerne – vielen Dank dafür! Bild: Martin Bluhm

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019