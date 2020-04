Ein Schutzwall für die Krankenhäuser

Schwetzingen.Die „ze:roPraxen“ haben in Kooperation mit den Ärztenetzen Schwetzingen und Hockenheim eine zentrale Fieberambulanz für den südwestlichen Rhein-Neckar-Kreis am neuen Messplatz in Schwetzingen eingerichtet. In den ehemaligen Räumlichkeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, Markgrafenstraße 2/9, werden Ärzte ab diesem Mittwoch, 8. April, Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion oder

...