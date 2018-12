Ein Singalong zu Bachs Meisterwerk

Das wird eine schöne Sache: Am Sonntag, 16. Dezember, findet das zweite Schwetzinger Singalong zum Mitsingen mit den ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in die evangelische Stadtkirche statt. Alle, die das Werk beherrschen, nehmen ab 16.45 Uhr ihre Plätze in den vorderen Bankreihen ein. Von 17 bis 17.30 Uhr ist eine kurze Ansingprobe geplant. Mitzubringen sind die Noten und das Teilnehmer-Ticket.

Für die Zuhörer ist nach der Ansingprobe ab 17.30 Uhr EInlass in die Kirche. Sie sitzen unter und auf der Empore. Um 18 Uhr beginnt das Konzert. Die Teilnehmertickets zu 10 Euro und Zuhörerkarten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in Schwetzingen in der Bücherinsel und in der Buchhandlung Kieser und an der Konzertkasse. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018