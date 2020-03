Ein Sound, der ins Herz trifft

Die sieben hochkarätigen Musiker von „De Corazón“, die ihre Wurzeln in Deutschland, Argentinien und Zypern haben, verbindet die Leidenschaft für die Musik des Mexikaners Carlos Santana und lateinamerikanischen Rhythmen. Diese Leidenschaft zeigt die Gruppe am Samstag, 14. März, um 20 Uhr in der Wollfabrik. Einlass ist ab 19 Uhr.

Rumba, Salsa, Cumbia und Samba, Blues, Rock und Soul werden zu einer vibrierenden Einheit – ein Sound, der mitten ins Herz trifft und das Publikum mitreißt, heißt es in der Ankündigung. Dass diese Mischung ankommt, belegen die acht Grammies, mit denen der Erfinder dieses Sounds – Carlos Santana – ausgezeichnet wurde, ebenso wie seine millionenfach verkauften Alben und zahlreiche Nummer-eins-Hits.

„De Corazón“ spielen vor allem die Hits der frühen Santana-Ära, wie „Black magic Woman“ oder „Oye como va“ sowie Hits aus dem mehrfach augezeichneten Supernatural-Album wie „Smooth“ oder „Maria Maria“, aber auch Ohrwürmer aus dem Album „Corazón“ wie „La Flaca“ oder dem Bob Marley Klassiker „Iron Lion Zion“. Dass die Musik perfekt klingt, ist dem Können der Musiker geschuldet: Leadgitarrist und Sänger Eddie Gimler tourte schon mit Jennifer Rush, Thomas Hammer arbeitete für die Fantastischen Vier, Laura Maas begeisterte mit ihrer Stimme in der Fernsehshow „The Voice of Germany“ und Neophytos Stephanou tourte mit seinem Bass um die halbe Welt. Das Herz des Schlagzeugers Harald Simon brennt für lateinamerikanische Rhythmen, ebenso das von Leo Ortega, der in afro-cubanischer Percussion von Miguel Castro und Dudu Tucci unterrichtet wurde. Und wer Achim Schneider am Klavier erlebt hat, weiß: er ist ein Tastenvirtuose. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

