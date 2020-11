Ein Stück Erinnerungskultur

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 2. November zu einem Kulturabend zum 100. Geburtstag des Lyrikers Paul Celan, Autor der „Todesfuge“, ins Schloss Bellevue nach Berlin geladen. Er war schon für April geplant, nun fiel der Nachholtermin mitten in die zweite Welle der Pandemie. Doch Kultureinrichtungen im ganzen Land müssen wieder kreative Lösungen finden, „denn gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je“, zitierte Gundula Sprenger, Leiterin der Volkshochschule, im Palais Hirsch aus der Rede des Bundespräsidenten, und dass „wir einen Dichter ehren, der uns fühlen lehrte in einer fühllosen Zeit, dessen Sprechen und Verstummen uns daran erinnert, dass Sprache lebendig ist, denn dieser Dichter Paul Celan ist nicht nur einer der größten Dichter deutscher Sprache, er ist im Wortsinn bedeutend“.

Gemeinsam mit Maria Herlo, Germanistin, Übersetzerin und Mitarbeiterin dieser Zeitung, ist sie dieser Bedeutung deutend nachgegangen. Die gut besuchte Veranstaltung gestaltete Gundula Sprenger in Form eines Gesprächs, das der Dokumentarfilm „Dichter ist, wer menschlich spricht“ erläuterte und ergänzte.

Von Multikulturalität geprägt

Und es wurde nicht auf traditionelle Weise über das Leben Paul Celans erzählt, das ja hinreichend bekannt ist. Aus fundierten Biografien weiß man, dass er 1920 in Czernowitz, Bukowina, als Sohn deutschsprachiger Juden geboren wurde, dass seine Eltern nach dem Einmarsch der Nazis in einem Arbeitslager in Transnistrien umgekommen sind, dass er, nach einem zweijährigen Bukarester Aufenthalt nach Wien flüchtete, wo er Ingeborg Bachmann kennenlernte, um sich schließlich als deutschsprachiger Dichter in Paris niederzulassen. Hier heiratete er die Grafikerin Gisèle Lestrange, hier kam 1955 Sohn Eric zur Welt. Bis zu seinem Selbstmord 1970 durchlebte Celan Höhen und Tiefen: Er bekam bedeutende Preise, 1958 den Bremer Literaturpreis, 1960 den Georg-Büchner-Preis, erlebte bedeutende Begegnungen wie jene mit dem Philosophen Martin Heidegger in Freiburg, aber auch Hetzkampagnen sowie eine psychische Erkrankung.

In der Frage der Volkshochschulleiterin Sprenger an Herlo ging es vielmehr darum, ob das Eintauchen in Celans Leben und Werk für sie nicht auch ein Stück Erinnerungskultur bedeute. Herlo bestätigte dies, denn Czernowitz gehörte einst, genau wie ihre fast 1000 Kilometer entfernte Geburtsstadt Temeswar im Banat, dem Habsburgischen Reich an. Beide Städte waren geprägt von Multikulturalität. Hier lebten friedlich neben- und miteinander Rumänen, Deutsche, Ungarn, Juden, Serben, in Czernowitz kamen Ukrainer, Polen, Russen, Ruthener hinzu. Dass man mehrsprachig aufwuchs, war selbstverständlich. Celan sprach neben seiner Muttersprache Deutsch auch fließend Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Englisch und Französisch. Nach dem Vertrag von Trianon von 1920 fielen die Bukowina, Transsilvanien und Banat Rumänien zu. Den nationalen Minderheiten wurden Schulen und Publikationen in der jeweiligen Muttersprache gewährleistet. So gab es in Czernowitz deutsche, rumänische, hebräische, russische und ukrainische Schulen, in Temeswar auch ungarische und serbische.

1940 besetzte die Rote Armee die Nordbukowina, dann marschierten die Nazis ein, und mit ihnen begann der Leidensweg der dort lebenden Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel der nördliche Teil der Bukowina der Sowjetunion zu. Seit 1991 gehört Czernowitz zur Ukraine und heißt Tschernowzy.

Beeindruckender Dokumentarfilm

Was die Referentin jedoch vor allem an Celan fasziniert, ist seine poetische Sprache, die durch sein Leben und seine Zeit hindurchging. Seine Gedichte sind so einzigartig, dass sie einem den Atem verschlagen. Leitmotive seiner Lyrik sind Liebe, Tod, Trauer und Schmerz, Verfolgung, Heimatlosigkeit und Exil. Doch schrieb er so darüber, wie es niemand noch vor ihm getan hat.

Ganz besonders beeindruckte der Dokumentarfilm die Zuschauerinnen, die Art, wie er Celans Leben als ein packendes Stück deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert erzählte. Bilder von Aufenthaltsorten des Dichters, Archivaufnahmen, Einschätzungen des Celan-Forschers Bertrand Badiou sowie die seines Sohnes Eric Celan, der erstmalig über das schwierige, von Celans psychischen Krisen überschattete Familienleben sprach, vergegenwärtigten auf berührende Weise die Größe und Tragik dieses ungewöhnlichen Dichters. her

