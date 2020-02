Ein Stück Schwetzingen in Bayern

Schrobenhausen.Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung – das dachten sich auch die Macher der Sonderausstellung „Die Welt um 1500 – Aufbruch und Wandel“, die zwischen dem 12. Oktober und dem 12. Januar im Karl-Wörn-Haus, dem Museum der Stadt, präsentiert wurde. Auch in Schwetzingens jüngster Partnerstadt Schrobenhausen wussten die kulturhistorischen Modellfiguren, mit denen welthistorisch bedeutsame Ereignisse und Entwicklungen um 1500 thematisiert wurden, sehr zu begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

So wurde kurzerhand beschlossen, die erfolgreiche Ausstellung in leicht abgewandelter Form auch in Schrobenhausen im dortigen Museum im Pflegschloss zu zeigen. Dieser Ausstellungstransfer kommt mit Blick auf das Thema nicht von ungefähr, war Schrobenhausen doch schon um 1500 ein lebendiges Gemeinwesen mit Stadtrechten und einer beeindruckenden Historie. Aufgrund der bedeutenden Lage zwischen den damaligen Reichsstädten Augsburg und Regensburg war Schrobenhausen auch Schauplatz im Schmalkaldischen Krieg 1546. In dieser Tradition steht die Lands-knechtstruppe der „Frommen Rotten“, die die Vernissage passend rahmten.

Schrobenhausens Erster Bürgermeister Dr. Karlheinz Stephan und sein Schwetzinger Kollege Matthias Steffan, der mit dem hiesigen Museumsleiter Lars Maurer und dem Kuratorium der Kurpfälzer Figurenfreunde angereist war, eröffneten die sehr gut besuchte Ausstellung. Beide stimmten darin überein, dass die Ausstellung die kulturelle Verbundenheit zwischen Schwetzingen und Schrobenhausen weiterhin und nachhaltig stärke. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.02.2020