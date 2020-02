Ein Stück Tradition verschwindet

Das war’s. Für den traditionsreichen Fasnachtsball der katholischen Gemeinde St. Josef in Hirschacker hat das finale Stündlein geschlagen. Am ersten Tag des Monats Februar fand er zum letzten Mal statt.

Was der Grund für das Aus ist, erklärte Pfarrer Uwe Lüttinger: „Die Kirchensteuern werden auch in Zukunft nicht all unsere Ausgaben decken. In diesem Zuge hat das Bistum eine

