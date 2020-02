Ein täglicher Umweg

Bald beginnt die Sanierung der Karlsruher Straße (wir berichteten). „Wenn es bei der derzeitigen Verkehrsführung in der Marstallstraße bleibt, wird die Innenstadt chaotischen Zeiten entgegengehen“, schreibt die FDP in einer Pressemitteilung. Die Aussage der Stadtverwaltung, dass es keine Probleme geben werde – man habe das beim Umbau des Schlossplatzes vorgemacht – entspreche nicht den Tatsachen. Damals sei die südliche Marstallstraße in beiden Richtungen befahrbar gewesen.

„Bleibt es bei der Einbahnstraße, müssen die Bewohner und Firmen der Innenstadt, die in den Schälzig oder weiter südlich fahren wollen, wie folgt fahren: Start an der ,Drehscheibe‘, dann in die Carl-Theodor-Straße, Nadler Straße, Eisenbahnbrücke, Bruchhäuser Straße, Odenwaldring, Südtangente – um schließlich beim Bismarkplatz dann in die Zähringerstraße einzubiegen. Ein Umweg von mehr als zwei Kilometer. Wenn nur 1000 Autos am Tag so herumgeschickt werden, sind das 2000 gefahrene Kilometer pro Tag“, schreibt die Fraktion. Aus diesem Grund fordert die FDP zumindest für die Bauzeit die Aufhebung der Einbahnregelung in der Marstallstraße. Man könne die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer reduzieren, um allen eventuellen Gefahren vorzubeugen.

Turnerkreisel als Brennpunkt

Bereits vor der irrsinnigen Schließung der Straßen habe die Fraktion dagegen Stellung bezogen. Ein weiterer Brennpunkt ist der Kaufland- oder Turnerkreisel. Schon bei der Planung hat der Ortsverband der FDP den Beschluss gefasst, dagegen zu opponieren. „Unser Alt-Stadtrat Herbert Nerz hat auf die Öffnung Richtung Mühlenstraße gedrängt und auch der damalige Vorsitzende und heutige Stadtrat Harald Fischer hat in seinen Äußerungen klargemacht, dass hier eine Öffnung her muss“, teilt die Partei mit. Dass die damaligen Verweigerer der CDU und SPD jetzt dieser Forderung nahe treten, freue die FDP. „Denn das, was die Entlastung der Mühlenstraße gebracht hat, wurde der Berliner Straße aufgezwungen. Und die ist durch den Bahnverkehr belastet.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020