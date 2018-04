Ein Tag voller Genuss für alle Sinne

Anzeige

Besonders viel Wert legen die Veranstalter auf mehr Barrierefreiheit. So gibt es zum Beispiel zur offiziellen Eröffnung um 11 Uhr auf der Bühne der Schwetzinger Zeitung und des Stadtmarketings auf den Kleinen Planken eine Gebärdensprachendolmetscherin. Rampen für Rollstuhl- und Rollatorenfahrer sollen zudem das Überwinden von Kabelbrücken erleichtern. Im Bereich des Standes dieser Zeitung wird Platz für mobilitätseingeschränkte Menschen geschaffen, die so das Bühnengeschehen besser verfolgen können.

Top-Unterhaltung auf zwei Bühnen

Apropos: „Wir haben so tolle Vereine, Gruppen, Schulen und Bands in der Stadt, so dass wir gleich zwei Bühnen bespielen können“, lobte Anne-Marie Ludwig dahingehend den Einsatz aller Mitwirkenden und stellte die schöne Abwechslung des Musik- und Kulturprogramms heraus. Neben der Bühne vorm Lutherhaus gibt es eine weitere im Pfarrhof St. Pankratius. Dort sind unter anderem Sängerbund-Chöre, der Liederkranz, der Posaunenchor der Kantorei, die SCG-Garde oder auch die griechische Gemeinde zu erleben.

Top-Act am Samstagabend ist die Kultband „Amokoma“ auf der Kleine-Planken-Bühne. Mit „Black Music satt“ wird die bekannte Mannheimer Formation die Kleinen Planken rocken. Das Warm-up dazu feiern die Partygäste mit der Band „Die Schlagerpiraten“, die den Wiedererkennungswert ihrer Lieder garantieren, denn die kommen aus der guten alten aber auch top-aktuellen Schlagerecke und sind echte Gassenhauer. Und schon am Vormittag gibt’s guten Sound mit der Stadtkapelle und ihrer „Asparagus Bigband“, sowie später dem swingenden „Cool Cats Orchestra“. Für fetzige Musik und Moderation während der Umbaupausen sorgt „DJ Royal“ mit seiner SWR3-Party.

Traditionsgemäß mit von der Partie bei den Spargelsamstagen sind die Schwetzinger Partnerstädte. Die jüngste im Bunde, das bayerische Schrobenhausen, hat neben seiner Spargelkönigin gleich ein ganzes Pferdegespann aus schichtweise aufgebauten Holzelementen mitgebracht, das auf dem Schlossplatz bei der Spargelgenossenschaft zu bestaunen ist. Diese zeigt, wie der Spargel angebaut und gestochen wird. Wenige Meter weiter huldigt der TV 1864 dem königlichen Gemüse mit sportlichen Engagement – neben dem Scheesen- und Bobbycarrennen gibt’s eine Spargel-Olympiade und einen Spargel-Weitwurf-Wettbewerb für Jedermann. Keine Sorge: Echte Stangen werden dabei natürlich nicht zum Einsatz kommen. Die sind allerdings für den „Spargel-Schälwettbewerb“ notwendig, der zwischen Modeschauen, Showkochen und Bilderversteigerung der Volkshochschule auf der Bräuninger-Bühne geboten wird.

Spargelkönigin Janine I. bastelt

Und weil ein Spargelsamstag ohne Spargelgerichte undenkbar ist, wird der Schwetzinger Koch Tommy R. Möbius mit von der Partie sein und mit Unterstützung dem Spargel die kulinarische Krone aufsetzen. Verschiedene Spargelvarianten und andere köstliche Gerichte werden auf den Kleinen Planken und in der Dreikönigstraße serviert. Neben dem königlichen Gemüse gibt’s Frisches aus der Region, Flammkuchen, Langosch und ausgefallene Fleischspezialitäten vom Grill, aus dem Smoker und dem Big Green Egg. Spargelkönigin Janine I. kreiert Spargel aus Marzipan und steht mit ihren Vorgängerinnen und Kolleginnen für Autogramme zur Verfügung. Sie ist im Durchgang zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße anzutreffen, dort, wo auch das begehbare Spargelkochbuch aufgebaut ist und morgen offiziell vorgestellt wird. Jörg Schreiner sorgt an gleicher Stelle für beste Unterhaltung für die Kleinen.

Porsche-Verlosung integriert

Neben Walking-Acts in der Innenstadt lenken glänzende Oldtimer auf dem Schlossplatz die Blicke auf sich: Sie machen nicht nur Appetit auf den Concours d’Elegance (31. August bis 2. September im Schlossgarten), sondern dort gibt es auch die Möglichkeit einen 911er Porsche (Baujahr 1985) zu gewinnen. Wolfgang Gauf von der Projektleitung der Classic-Gala erklärt gegenüber dieser Zeitung: „Wir haben bei unseren Veranstaltungen über das Jahr dieses Gewinnspiel gemeinsam mit einem Partner initiiert und bieten nun auch den Gästen beim Spargelsamstag die Möglichkeit, daran teilzunehmen.“

„Wir wollen feiern – den Spargel, das Jubiläum, ein Fest“, fasst Anne- Marie Ludwig zusammen. Und zur Einstimmung kommt schon mal am Freitag, 27. April, der Künstler Yosef Bakir in die Stadt. Er kreiert auf dem Schlossplatz live und als Countdown zum Fest eine Spargel-Skulptur aus feuchtem, fest komprimiertem Sand. Dieser wird dann am 5. Mai mit einer Vernissage gehuldigt.

