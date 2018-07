Anzeige

Wer sich selbst in Sommerlaune versetzen will, der sollte sich den Samstag, 28. Juli, im Kalender notieren. Da steigt nämlich im Pfitzenmeier Plus Resort im Hirschacker ein „Summer Mood“, ein ganzer Trainingstag mit Erholungsmöglichkeit dazwischen und gemeinsamem Grillen auf der Seeterrasse. Und da können sich Mitglieder und Menschen, die es vielleicht noch werden wollen, mal einen Überblick über die neuesten Trends der Fitnessszene informieren und bei den Kursen mitmachen, die Tageskarte kostet dann nur die Hälfte, 12,50 Euro.

Los geht’s schon um 9.30 Uhr mit „Strong by Zumba“, einem hochintensiven Workout, bei dem die Musik die Bewegung bestimmt, mit Lucia Skultety. Von 10 bis 11.30 Uhr bietet Ursula Fernandez dann einen Vortrag zum Thema Faszien an, mit anschließendem Training. Yoga-Geheimnisse, Breakletics, Jump, Performance, Power Dumbell oder Dayo werden angeboten. Heidi Eichenauer bietet um 13.30 Uhr den Vortrag „Gesundheit beginnt im Darm“ an und man kann sich einem Bio-Resonanz-Test unterziehen.

Ab 17 Uhr wird zusammen gegrillt, es gibt den ganzen Tag über eine Kinderbetreuung. jüg