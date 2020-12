Ein tierisches Symbol: Bei Gott haben alle Platz

Von Gemeindediakonin Margit Rothe

Was haben Ochs und Esel denn eigentlich an der Krippe zu suchen? Immerhin kommen sie doch in den neutestamentlichen Weihnachtsberichten gar nicht vor. Wenn man sich auf die Spurensuche macht zur Entwicklung von Krippendarstellungen, so stößt man recht schnell auf den tierliebenden Ordensgründer Franz von Assisi. 1223 inszenierte er ein erstes Krippenspiel mit lebenden Menschen und Tieren, um dem einfachen Volk die Geburtsgeschichte Jesu näherzubringen. Hieraus entwickelten sich bis heute nicht nur Krippenspiele und Krippendarstellungen, sondern auch die sogenannten „lebendigen Krippen“, wie sie auch Torsten Braun und Michael Hagen mit ihren Tieren alljährlich auf Weihnachtsmärkten gestalten.

Doch zurück zu der Frage, was denn der „blöde Ochse“ und der „dumme Esel“ im Geburtsstall Jesu zu suchen haben. Denn diese menschlichen Attribute haften diesen beiden Tieren ja schließlich auch an. Drei Gedanken hierzu. Dass die beiden Tiere an der Krippe dabei sind, ist ein Symbol dafür, dass bei Gott alle Platz haben. Ob Mensch, ob Tier, ob arm, ob reich, ob einheimisch, ob fremd, ob einfältig oder weitsichtig – alle sind beim Kind in der Krippe, beim Gottessohn, beim neuen König willkommen.

Auf Krippenbildern schaut es immer sehr idyllisch aus, wenn Ochs und Esel nebeneinanderstehen. Aber das Idyll von Ochs und Esel darf nicht täuschen. Ein Bauer zurzeit Jesu hätte sich bei diesem Bild die Haare gerauft, weil Ochs und Esel nebeneinander nicht guttun. Schon im Alten Testament heißt es: „Du sollst Ochs und Esel nicht zusammen vor den Pflug spannen“ (Dtn 22,10). Der Ochs wäre geneigt, dem Esel mit seinen Hörnern eins in die Rippen zu stoßen, und der Esel gibt gerne mit den Hufen zurück. Ochs und Esel – zwei, die sich nicht vertragen. Aber das bedeutet doch, dass ein echter Zündstoff, eine große Herausforderung hinter unseren Krippen stecken: Es ist der Traum von einer anderen Welt. Von einer friedlichen Welt. Von einer Welt, in der eben reich und arm, hoch und niedrig, verschiedene Meinungen und Charaktere nicht nur ihren Platz haben, sondern es nebeneinander aushalten können. Dafür stehen Ochs und Esel, als Zeichen dafür, dass dies seit dieser Nacht möglich ist.

Und zuletzt: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn“, so steht es bei Jesaja 1,3. Das heißt doch: Ochs und Esel erinnern daran, wo für uns Christen der Herr zu finden ist. Und mit ihm das Heil. Und das Heil bedeutet: Gott ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, um ganz neu an unserer Seite zu sein. Um mit uns auch heute noch alle Wege zu gehen, die das Leben bietet. Denn uns ist heute der Heiland geboren!

Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln, denn so stellte sich der österreichische Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl (1897 – 1973) die Sache mit Och und Esel vor: Als Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief ein Engel die Tiere heimlich zusammen, um einige auszuwählen, der Heiligen Familie im Stalle zu helfen. Als Erster meldete sich natürlich der Löwe: „Nur ein König ist würdig, dem Herrn der Welt zu dienen“, brüllte er, „ich werde jeden zerreißen, der dem Kinde zu nahe kommt!“ „Du bist mir zu grimmig“, sagte der Engel. Darauf schlich sich der Fuchs näher. Mit unschuldiger Miene meinte er: „Ich werde sie gut versorgen. Für das Gotteskind besorge ich den süßesten Honig und für die Wöchnerin stehle ich jeden Morgen ein Huhn!“ „Du bist mir zu verschlagen“, sagte der Engel.

Da stelzte der Pfau heran. Rauschend entfaltete er sein Rad und glänzte in seinem Gefieder. „Ich will den armseligen Schafstall prächtiger schmücken als Salamon seinen Tempel!“ „Du bist mir zu eitel“, sagte der Engel.

Es kamen noch viele und priesen ihre Künste an. Vergeblich. Zuletzt blickte der strenge Engel noch einmal suchend um sich und sah Ochs und Esel draußen auf dem Felde dem Bauern dienen.

Der Engel rief auch sie heran: „Was habt ihr anzubieten?“ „Nichts“, sagte der Esel und klappte traurig die Ohren herunter, „wir haben nichts gelernt außer Demut und Geduld. Denn alles andere hat uns immer noch mehr Prügel eingetragen!“ Und der Ochs warf schüchtern ein: „Aber vielleicht könnten wir dann und wann mit unseren Schwänzen die Fliegen verscheuchen!“ Da sagte der Engel: „Ihr seid die Richtigen!“ Seitdem stehen Ochs und Esel an der Krippe.

